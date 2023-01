Magdeburg, Titz und die Pläne mit dem neuen Trio

An diesem Freitag geht es für den 1. FC Magdeburg zum ersten Mal in diesem Jahr um Punkte. Vor der Partie bei Fortuna Düsseldorf äußerte sich Trainer Christian Titz auch zu den drei neuen Spielern, die sich dem FCM in der Winterpause angeschlossen haben.

Blick Richtung Rückrunde: An diesem Freitag ist Christian Titz mit seinem Team in Düsseldorf zu Gast. IMAGO/Christian Schroedter