Magdeburg testet Rechtsverteidiger van Wermeskerken

Während der Länderspielpause nimmt Sai van Wermeskerken am Training des 1. FC Magdeburg teil. Der 29-jährige Niederländer mit japanischen Wurzeln ist seit diesem Sommer vertragslos, der FCM könnte ihn deshalb ablösefrei noch verpflichten. Van Wermeskerken ist auf der rechten defensiven Seite beheimatet und spielte auf Profiebene bisher nur in den Niederlanden. Der Sohn eines Niederländers und einer Japanerin stand in der vergangenen Saison bei Erstliga-Absteiger SC Cambuur unter Vertrag.