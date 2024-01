Magdeburg stellt Geschäftsführer Wahler frei

Der 1. FC Magdeburg hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Wahler getrennt. Nachfolger wird ein ehemaliger Torhüter.

Sportlich ist der 1. FC Magdeburg mit einem 1:0-Sieg über Wehen Wiesbaden gut ins neue Jahr gestartet. Hinter den Kulissen hat sich beim Tabellen-Zwölften aber etwas getan.

"Der 1. FC Magdeburg hat seinen kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Wahler mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt", hieß es am Montagmorgen in einem Statement des Vereins. Über die Gründe der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart.

Nachfolger wird zum 1. März Martin Geisthardt. Der 36-Jährige war zuletzt fünf Jahre bei Liga-Konkurrent St. Pauli angestellt. In seiner aktiven Karriere stand der Torhüter selbst eine Saison (2007/2008) beim FCM unter Vertrag.

Geisthardt "absoluter Fachmann"

"Wir bedanken uns bei Alexander Wahler für die Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Martin Geisthardt gewinnen wir einen absoluten Fachmann für unseren Klub. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit", wird Präsident Dr. Jörg Biastoch zitiert.

Am zweiten Spieltag der Rückrunde trifft der FCM am Sonntag in Braunschweig auf eine sich gut in Form befindende Eintracht.