Magdeburg patzt im Ostduell - Kiel und Berlin siegen souverän

Der Tabellenführer Füchse Berlin hat den sechsten Sieg des Jahres eingefahren. Kiel legte in Lemgo nach, Magdeburg ließ hingegen in Leipzig Federn.

Der SC Magdeburg hat eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin eine bittere Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert verlor am Sonntag überraschend beim SC DHfK Leipzig mit 32:33 (16:15). Die Hauptstädter hingegen gehen nach der nächsten Machtdemonstration als Tabellenführer in das Topspiel am kommenden Sonntag (14.00 Uhr/Sky).

"Das tut extrem weh. Es war insgesamt kein gutes Spiel von uns. Wir waren auch mental nicht in Höchstform und haben absolut verdient verloren", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert. "Wir haben zu viele technische Fehler gemacht und hatten gerade in der zweiten Halbzeit extreme Probleme, das Leipziger Angriffsspiel in den Griff zu bekommen."

Der SCM muss im "entscheidenden Meisterschaftsspiel", wie es der Berliner Weltmeister Mathias Gidsel bei Sky ausdrückte, unbedingt gewinnen, um den Anschluss zu wahren: "Magdeburg ist eine Meisterschaftsmannschaft und vielleicht der Favorit. Wir brauchen eine Topleistung, um sie zu schlagen." Der SCM ist Tabellenvierter, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Berlin und Kiel geben sich keine Blöße

Nachdem die Rhein-Neckar Löwen am Samstag mit einem knappen 27:25 gegen Frisch Auf Göppingen vorgelegt hatten, gewannen die Berliner tags darauf souverän mit 35:25 (17:13) gegen die MT Melsungen und behaupteten ihre zwei Punkte Vorsprung auf den aktuell ersten Verfolger aus Mannheim. In Abwesenheit von Top-Torjäger Hans Lindberg, der aufgrund eines Handbruchs noch einige Wochen ausfallen wird, war wie schon in der Vorwoche Milos Vujovic mit zehn Treffern bester Werfer der Füchse. "Wenn es gut läuft, kann man das Spiel von der Bank aus entspannter verfolgen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war alles super", lobte Füchse-Trainer Jaron Siewert.

Wenig Mühe hatte auch der THW Kiel, der sein Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe trotz Pausenrückstands souverän mit 28:22 (10:11) gewann. Das Team von Trainer Filip Jicha liegt damit weiterhin drei Punkte hinter den Berlinern.

Füchse Berlin - MT Melsungen 35:25 (17:13)

Tore Füchse Berlin: M. Vujovic 10, Marsenic 7, Drux 4, Gidsel 4, Darj 3, Holm 2, R. Weber 2/1, Wiede 2, Freihöfer 1

MT Melsungen: Kastening 6/2, A. Gomes 5, Arnarsson 3, E. Jonsson 3, Kühn 3, Casado 2, D. Mandic 2, Malasinskas 1/1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 8717

Strafminuten: 8 / 10

TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 22:28 (11:10)

Tore TBV Lemgo Lippe: Zerbe 7/1, G. Guardiola Villaplana 4, Schwarzer 3, Versteijnen 3/1, Schagen 2, Hutecek 1, Laerke 1, Suton 1

THW Kiel: Sagosen 7, Fraatz 4, Johansson 4, Reinkind 4, M. Landin 3/3, Duvnjak 2, Zarabec 2, Pekeler 1, Överby 1

Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Strafminuten: 10 / 6

Zuschauer: 4520

Disqualifikation: Brosch (7.) / -

SC DHfK Leipzig - SC Magdeburg 33:32 (15:16)

Tore SC DHfK Leipzig: V. Kristjansson 10/6, Witzke 7, Binder 5, Wiesmach 5, Ivic 2, Preuss 2, M. Gebala 1, Krzikalla 1

SC Magdeburg: Smits 11/5, G. T. Kristjansson 6, Hornke 5/1, Meister 3, Bergendahl 2, Mertens 2, M. Damgaard 1, Musche 1, O'Sullivan 1

Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Zuschauer: 6000

Strafminuten: 8 / 4

Bergischer HC - TVB Stuttgart 25:26 (15:13)

Tore Bergischer HC: Arnesson 6/1, Beyer 5, Stutzke 4, Babak 3, Ladefoged 3, Weck 2, Johannesson 1, Nikolaisen 1

TVB Stuttgart: D. Fernandez 8/5, Lönn 3, Maric 3, Jer. Müller 3, Pfattheicher 3, Forstbauer 2, Serrano Villalobos 2, M. Häfner 1, Nicolaus 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2673

Strafminuten: 10 / 10