Magdeburg muss wohl länger auf Conteh verzichten

Beim Traditionsduell des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern verletzte sich FCM-Stürmer Sirlord Conteh. Am Dienstag teilte der Verein die Diagnose mit.

Der 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern am Samstag ließ Magdeburg jubeln - der Klub stand somit an der Tabellenspitze der 3. Liga. Das Ganze hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack. Kurz nach Wiederanpfiff verletzte sich Sirlord Conteh ohne gegnerische Einwirkung am Knie. Minutenlang wurde er behandelt, bevor er auf einer Trage vom Platz befördert und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Am Dienstag gab der Verein die Diagnose bekannt: Meniskusschaden und Außenbandriss. Damit wird der Stürmer dem FC Magdeburg in nächster Zeit fehlen. Über eine genaue Ausfallzeit gibt es noch keine Informationen.