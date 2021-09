Magdeburg: Mehr Zuschauer und ein neuer Rasen

Sportlich läuft es derzeit top beim 1. FC Magdeburg. Davon können sich in nächster Zeit auch vor Ort wieder mehr Zuschauer ein Bild machen.

Acht Spiele, sechs Siege, nur eine Niederlage - der FCM hat einen starken Start in die neue Drittliga-Saison hingelegt und führt die Tabelle an. Der 2:0-Sieg bei Verfolger Borussia Dortmund II trotz personeller Probleme stellte Trainer Christian Titz dann auch zufrieden. "Wir haben von Beginn an gut gespielt und die Partie kontrolliert. Auch die zweiten Bälle konnten wir gut gewinnen und waren ruhig im Spielaufbau."

Wie gut der FCM performt, davon können sich "ab sofort bis zu 20.000 Zuschauer in der heimischen MDCC-Arena" überzeugen. "Grund für die Erhöhung der Kapazität ist die am Dienstag veröffentlichte aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt", teilte der FCM am Mittwoch mit. Bereits am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Heimspiel der Titz-Elf gegen die Würzburger Kickers tritt die neue Regelung in Kraft.

"Wir begrüßen den Schritt der Politik, der dem 1. FC Magdeburg und anderen Vereinen sowie Veranstaltern eine Erhöhung der Kapazität ermöglicht. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität", erklärte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik.

Und nach dem Spiel gegen Würzburg erhält der zu Hause noch ungeschlagene Drittliga-Spitzenreiter (2/1/0) auch eine neue Spielfläche. Der Rasen in der MDCC-Arena "wird ab dem 20. September ausgetauscht", gab der Stadionbetreiber MVGM (Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg) am Mittwoch bekannt.