Magdeburg macht Klassenerhalt perfekt - Rostock setzt Siegesserie im Kellerduell fort

Am Freitag sicherte sich Aufsteiger Magdeburg mit einem Remis gegen Nürnberg den Klassenerhalt. Die Franken wurden von Rostock überholt, denn das Kellerduell in Sandhausen entschieden die Hanseaten für sich.

Nürnberg begann beim ersten Zweitligaspiel in Magdeburg überhaupt recht ordentlich, ließ aber dann schnell nach. Bei den immer stärker aufkommenden Hausherren verzog Condé (30.) aus bester Position, ehe der leicht bedrängte FCN-Abwehrspieler Horn per Kopf ins eigene Tor traf. Nach einem kapitalen Fehlpass von Vindahl-Vertreter Klaus im Tor verfehlte Ceka das verwaiste Tor von der Mittellinie aus um Haaresbreite (41.). Nach der Pause erwischte wieder der FCN den besseren Start - und diesmal traf er auch. Die blitzsaubere Flanke von Tempelmann verwertete der Ex-Magdeburger Lohkemper per Kopf ohne große Mühe (54.). Der FCN blieb zwar tonangebend, doch das Tor machte Magdeburg in Person von Ceka (68.). Nürnberg steckte aber nicht auf: Lohkempers 2:2 wurde wegen Abseits lange überprüft und dann anerkannt, es war der Endstand in Magdeburg. Der Aufsteiger hat damit den Klassenerhalt sicher, so weit ist Nürnberg noch nicht.

Sandhausen wacht zu spät auf: Rostock gewinnt Kellerduell

Weder Sandhausen noch Rostock nahmen vor dem Kellerduell Änderungen im Vergleich zur Vorwoche vor. Es war Rostocks Coach Alois Schwartz, der mit dieser Maßnahme mehr Erfolg hatte. Fröling schloss ein beherztes Solo zur Führung in der 17. Minute ab, 20 Minuten später stellte sich Sicker im Strafraum gegen Pröger ungeschickt an - den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte zum 2:0. SVS-Coach Kleppinger wechselte zur Pause doppelt, und prompt schaltete das Team vom Hardtwald einen Gang höher. In der 54. Minute brachte Bachmann die Hoffnung mit einem wuchtigen Kopfball zurück und bemühte sich direkt um den Ausgleich. El-Zeins Tor zum 2:2 wurde allerdings einkassiert, weil Ademi das Leder mit dem Arm abgefälscht hatte, Esswein ließ eine aussichtsreiche Gelegenheit liegen (83.). Letztlich brachte Rostock den Vorsprung über die Zeit. Mit dem vierten Sieg in Folge ist der Klassenerhalt für die Kogge nun greifbar, während am Hardtwald langsam die Lichter ausgehen.

Top drei am Sonntag auf Reisen

Am Samstag steigt unter anderem das Verfolgerduell um den Aufstieg zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Tags darauf gehen dann die drei topplatzierten Teams Darmstadt 98 (in Hannover), Heidenheim (in Paderborn) und Hamburger SV (in Regensburg) allesamt auswärts ins Rennen.