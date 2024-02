Magdeburg leiht Offensivmann Teixeira von Sturm Graz

Bryan Teixeira wird vom österreichischen Vizemeister Sturm Graz bis Sommer an den 1. FC Magdeburg verliehen.

Der 1. FC Magdeburg verstärkt seine Offensive mit Flügelstürmer Bryan Teixeira. Der 23-jährige Nationalspieler der Kapverden, der mit seinem Team beim Afrika-Cup im Viertelfinale steht, kommt bis Sommer leihweise vom SK Sturm Graz aus Österreich. "Bryan ist ein sehr schneller, laufstarker Spieler, der auf mehreren Positionen auflaufen kann", beschrieb Magdeburgs Trainer Christian Titz seinen Neuzugang.

Sturms Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker erklärte zu dem Leihgeschäft: "Bryan Teixeira ist ein hochveranlagter Spieler, der uns beispielsweise mit seinem Treffer im Grazer Derby viel Freude bereitet hat. Er braucht für seine Weiterentwicklung mehr Spielzeit, als wir ihm aktuell garantieren können, daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen. Wir sind überzeugt, dass sich Bryan in Magdeburg gut machen wird und wünschen ihm alles Gute für diese Aufgabe."

In der aktuellen Saison kam Teixeira für Sturm in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in diesen allerdings nur auf insgesamt 664 Minuten. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis Sommer 2026, in Magdeburg, beim Tabellen-13. der 2. Bundesliga, erhält der dribbelstarke Offensivmann die Rückennummer 8.