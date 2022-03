Magdeburg legt Nervosität schnell ab - Füchse beeindrucken Coach Siewert

Spitzenreiter Magdeburg hat nach der Topspiel-Niederlage sofort zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Füchse Berlin siegten beim BHC trotz Pausenrückstand. Und Stuttgart fuhr enorm wichtige Zähler im Abstiegskampf ein.

Der SC Magdeburg hat nach der Heimpleite gegen den THW Kiel eine starke Reaktion gezeigt und ist auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der souveräne Tabellenführer gewann am Donnerstag vor heimischer Kulisse gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:22 (14:11). Mit 46:4 Punkten liegt der SCM weiter klar vor den Füchsen Berlin (41:9) auf Titelkurs. Der Hauptstadtklub feierte einen 28:23 (10:12)-Sieg beim Bergischen HC und zog in der Tabelle an Rekordmeister Kiel (40:10) vorbei.

Nach der klaren 25:30-Niederlage am vergangenen Samstag gegen den THW benötigte Magdeburg im Duell mit Hannover vor 4702 Zuschauern rund 20 Minuten, um auf Touren zu kommen. In der zweiten Halbzeit drehte der Favorit dann richtig auf und ließ den Gästen auch durch sein gefürchtetes Tempospiel keine Chance. Bester Werfer beim Sieger war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren.

Wir haben heute schon ein wenig Druck gespürt. Jannick Green

"Nach den letzten Tagen haben wir das gebraucht, da die Niederlage gegen Kiel schon wehgetan hat", gestand SCM-Keeper Jannick Green bei "Sky": "Es kann passieren, aber es tat weh. Dann kam dieses komische Spiel in Lissabon. Wir haben heute schon ein wenig Druck gespürt. Der Druck ist groß, aber wir genießen es umso mehr, wenn es gut läuft."

Auch der Verfolger aus Berlin spielte seine Stärken erst nach der Pause aus. Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Halbzeit, als die Füchse mit einem 7:0-Lauf innerhalb von elf Minuten vom 18:19 auf 25:19 davonzogen. "Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Riesenrespekt für meine Mannschaft", gestand Füchse-Coach Jaron Siewert. Beste Gäste-Schützen waren Hans Lindberg und Jacob Holm mit jeweils acht Toren. "Ich kann die Leistung von Jacob Holm nicht in Worte fassen", so Siewert: "Er hat am ganzen Körper Schmerzen und bringt uns offensiv heute so viel. Auch von Igor Vori und von Dejan Milosavljev im Tor war es eine Riesenleistung."

Stuttgarter Duftmarke im Abstiegskampf

Einen unglaublich wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg fuhr der TVB 1898 Stuttgart ein: Die Schwaben gewannen vor 3127 Zuschauern mit 34:29 (17:15) gegen Pokal-Halbfinalist HC Erlangen. Auch von der frühen Roten Karte für Jerome Müller ließen sich die Stuttgarter nicht aus der Ruhe bringen. Für den TVB machten Sascha Pfattheicher und Dominik Weiß je sechs Tore, Simon Jeppssons sieben Treffer für den HCE waren letztlich bedeutungslos.

Das wird ein Finale für uns. TBV-Coach Roi Sanchez

Stuttgarts Trainer Roi Sanchez, der von seinem Team "ein geiles Spiel" gesehen hatte, blickte bereits voraus: "In der Bundesliga gibt es immer Druck, aber mein Kopf ist jetzt in Balingen. Das wird ein Finale für uns. Wenn Balingen in Göppingen verliert und wir in Balingen gewinnen, sind wir sieben Punkte vor ihnen. Dann können wir atmen."

SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 30:22 (14:11)

Tore für Magdeburg: O. I. Magnusson 8/4, Smits 5/2, Mertens 4, D. Pettersson 3, Ph. Weber 3, Saugstrup 2, Bezjak 1, Gullerud 1, Hornke 1, G. T. Kristjansson 1, O'Sullivan 1

Tore für Hannover-Burgdorf: Cehte 6, J. Hansen 4/2, Edvardsson 3, Mävers 3, Kuzmanovski 2, Büchner 1, Feise 1, Krone 1, Pevnov 1

Schiedsrichter: Jannik Otto (Kiel)/Raphael Piper (Kiel)

Zuschauer: 4702

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / -

Bergischer HC - Füchse Berlin 23:28 (12:10)

Tore für den BHC: Stutzke 6, Darj 4, A. Gunnarsson 4, D. Schmidt 3, Boomhouwer 2, Arnesson 1, Babak 1, Nikolaisen 1, Weck 1

Tore für die Füchse: Holm 8, Lindberg 8/5, Marsenic 5, Andersson 3, Drux 2, Vori 1, Wiede 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Zuschauer: 2113

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -

TVB Stuttgart - HC Erlangen 34:29 (17:15)

Tore für Stuttgart: Pfattheicher 6, Weiß 6, Zieker 4/2, Hanusz 3, Jer. Müller 3, Nicolaus 3, Peshevski 3, Augustinussen 2, V. Kristjansson 2/2, Lönn 1, Schulze 1

Tore für Erlangen: Jeppsson 7/4, Metzner 5, S. Firnhaber 4, Fäth 4, Sellin 4, Jaeger 3, Zechel 1, Överby 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 3127

Strafminuten: 12 / 12

Disqualifikation: Jer. Müller (15.) / -