Magdeburg jubelt über CL-Erfolg

Der SC Magdeburg hat sich mit einem Sieg in Veszprem den Gruppensieg und somit den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League gesichert.

"Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es war ein großes Match von zwei großen Teams. Unser großes Ziel war es einen Punkt zu holen, um ins Viertelfinale zu gehen. Wir genießen den Moment", meinte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem knappen 30:28-Sieg in Veszprem in der Volksstimme.

Die große Freude ist wenig verwunderlich, denn schließlich hat der Klub erstmals im neuen Modus ihre Gruppe gewonnen. Damit steht der Titelverteidiger bereits im Viertelfinale und ist nur noch zwei Spiele vom erneuten Einzug ins Final Four entfernt.

Magdeburg siegt dank "unglaublicher Performance" von Hernandez

Angefeuert von 200 mitgereisten Fans zeigte die Wiegert-Truppe von Beginn an eine konzentrierte Leistung und ließ sich auch von der gewohnt hitzigen Atmosphäre in Ungarn nicht anstecken. "Wir haben die Ruhe bewahrt und damit gewonnen", schilderte Felix Claar im Anschluss am EHF-Mikrofon.

Diese Ansicht vertrat auch Gisli Kristjansson. Der Regisseur, der weiterhin langsam herangeführt wird, sprach von einer "härtesten Aufgaben". Schließlich gilt Veszprem als enorm heimstark, sodass ein Sieg alles andere als selbstverständlich ist.

Neben einer starken Offensive konnte sich Magdeburg auch auf ihre Defensive verlassen. Dabei zeigte Sergey Hernandez eine "unglaubliche Performance", wie Kristjansson schwärmte. Mit 16 Paraden und einer Quote von 38,10 Prozent war der Spanier ein wichtiger Rückhalt für diesen wichtigen Erfolg.