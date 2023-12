Magdeburg im Aufwind: Mit Geduld, aber ohne Schuler ins DFB-Pokalspiel

Der 1. FC Magdeburg möchte am Dienstagabend zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Dafür gilt es, die formstarke Fortuna aus Düsseldorf zu überwinden - ohne den aktuellen Top-Torjäger.

Mit zuletzt zwei Siegen hat sich der 1. FC Magdeburg wieder etwas Luft im Tabellenkeller verschafft und darf selbstbewusst in das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal am Abend blicken, wenn Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf in der MDCC-Arena gastiert. Allerdings weiß auch Trainer Christian Titz, dass die Rheinländer alles andere als Laufkundschaft auf dem Weg zum zweiten Viertelfinaleinzug der Vereinsgeschichte (zuletzt 2000/01) sind.

"Fortuna Düsseldorf ist eine gewachsene Mannschaft, die von Saison zu Saison stabiler wird", erkannte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag die Leistungen der Düsseldorfer an, die ebenfalls die vergangenen beiden Partien gewannen und nur einen Punkt hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz auf Rang vier lauern. "Es ist klar, dass wir wissen, dass wir die beiden letzten Spiele gut gepunktet haben. Wir wissen aber auch, dass wir auf einen Gegner treffen, der einen ähnlichen Werdegang in den Ergebnissen hat."

In den Düsseldorfern sieht er eine Mannschaft, "die im Defensivverbund sehr kompakt und stabil steht. Wir treffen auf einen Gegner, der eine hohe Disziplin in diesem Bereich hat." Titz erwartet deshalb nun eine gewisse Beharrlichkeit seines Teams gegen die Fortuna. "Deshalb heißt es für uns, dass wir Geduld haben, um uns die Möglichkeiten herauszuspielen und um auch in die Räume zu kommen, in denen du deine Chancen kreieren kannst." Denn die Aufgabe ist klar: "Ich mag rausgehen und das Spiel mit meiner Mannschaft gewinnen. Du gewinnst oder du bist raus. Jeder weiß, heute musst du am Leistungslimit sein."

Der Top-Torjäger fehlt

Verzichten muss der FCM neben den bereits bekannten Verletzten auf Top-Torjäger Luca Schuler (fünf Tore/zwei Assists, kicker-Note 3,58), der beim 4:1-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz musste und nun im MRT untersucht wird. Titz hofft, dass es sich beim Stürmer nur um eine "leichte Muskelverletzung" handelt. Herbert Bockhorn plagt derweil eine Erkrankung, ob für ihn ein Einsatz möglich ist, wird sich erst kurz vor Anpfiff entscheiden.