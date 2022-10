Magdeburg: Gute Statistikwerte, aber null Punkte

Im Kellerduell beim SV Sandhausen führte der 1. FC Magdeburg etliche Statistikwerte an - zum Punktgewinn reichte dies beim 0:1 aber nicht.

70 Prozent Ballbesitz hatte der FCM am Hardtwald, fast eine zu erwartende Quote gegen oft tief stehende Sandhäuser. "Wir wussten, dass wir die Spielkontrolle und mehr Ballbesitz haben würden", sagte Coach Christian Titz nach der Partie. Dass aus diesem und 85 Prozent Passquote sowie einem Plus an Torschüssen (14:12) nicht wenigstens ein Remis resultierte, ärgerte nicht nur Andreas Müller. "Uns hat leider die Konsequenz im Abschluss gefehlt", konstatierte der Mittelfeldspieler.

Ein Freistoß von Atik - mehr nicht

Ein Freistoß von Baris Atik (26.) - der Offensivakteur bemängelte fehlende Effektivität und Kreativität seines Teams, beurteilte seine eigene Leistung aber auch sehr kritisch - war vor der Pause noch die gefährlichste Aktion des Aufsteigers, der nach Wiederanpfiff vor allem bei Janik Bachmanns Lattentreffer mit dem Glück im Bunde war.

"Über weite Strecken haben wir gut verteidigt", wird Verteidiger Herbert Bockhorn auf der vereinseigenen Website zitiert. Einmal aber nicht, wie auch Titz resümierte, der das Defensivverhalten in der "Entstehung des Gegentreffers" monierte. Weil Alexander Bittroff per Kopf (82.) nach dem 1:0 des SVS durch Christian Kinsombi (74.) nicht genau genug zielte, bleibt Magdeburg bei zehn Punkten und damit knapp über dem Strich vor dem punktgleichen FCN.

Setzt Magdeburg Müllers Plan um?

Im Keller dreifach punkteten am Wochenende nur Sandhausen und der nächste Gegner Braunschweig (2:1 gegen St. Pauli). "Gegen Braunschweig wollen wir die Null halten und ein Tor schießen", gibt Müller das Motto für das Heimspiel am Samstag (13 Uhr) vor. Ein guter Plan.