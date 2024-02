Magdeburg mit Arbeitssieg gegen Wisla Plock

Im ersten Abschnitt hatte der SC Magdeburg eine Probleme mit Wisla Plock, im zweiten Abschnitt bekam der Handball Bundesliga die Partie in der Machineseeker EHF Champions League aber in den Griff. Mit dem Arbeitssieg verteidigen die Magdeburger den wichtigen zweiten Platz in der Gruppe, der das direkte Ticket ins Viertelfinale beschert.

Lukas Mertens und der SC Magdeburg setzten sich gegen Wisla Plock durch. IMAGO/Jan Huebner