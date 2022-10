Super-Globe-Auftakt in Notfall-Trikots: Magdeburger Kantersieg gegen Sydney

In Dammam/Saudi-Arabien hat der SC Magdeburg nach kurioser Anreise einen erfolgreichen Auftakt in das Turnier um den Super Globe hingelegt. Gegen Sydney University stand es am Ende 40:23.

Souveräner Auftaktsieg für den SCM in der Gruppe A beim IHF Super Globe in Saudi-Arabien. Und das trotz Reisestrapazen inklusive Materialverlust. Denn, wie die Bördestädter auf ihrer Website schreiben, nicht alle Koffer schafften es beim Umsteigen am Flughafen in Frankfurt in das Flugzeug. Bei der Landung fehlten somit Schuhe, Physio-Material und vor allem auch Trikots!

In grauen Notfall-Hemden des saudischen Gastgebers gelang dem deutschen Meister dann ein glasklares 41:23 (20:8) gegen den australischen Vertreter Sydney University. Zu keiner Sekunde bestand Zweifel darüber, wer dieses Spiel gewinnen würde, nach zehn Minuten hieß es 6:0.

Mateusz Matlach brachte den Ozeanien-Gewinner dann mit dem ersten Treffer auf die Anzeigentafel. Doch zu selten kamen die Australier durch die SCM-Defensive durch. Vorne machte Magdeburg Tempo und knackte bereits nach 42 Minuten die 30-Tore-Marke. Der Underdog zeigte Moral und erhöhte sein Trefferkonto nun ebenfalls. Am klaren Spielausgang konnte Sydney aber nicht mehr rütteln.

Das nächste Spiel bestreitet der SCM am Donnerstag (18 Uhr MESZ) gegen Khaleej Club. Und hofft auf den Einsatz der gewohnten Trikots in Grün und Rot. Der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Halbfinale am Samstag.

Statistik zum Spiel

SC Magdeburg: Jensen, Portner (Tor) - Meister (6), Chrapkowski, Ruddat (2), Kristjansson, Pettersson (3), Hornke (6), Weber (5), Mertens (7), Saugstrup (1), O'Sullivan (2), Bezjak, Smits (3), Damgaard (2); Trainer: Bennet Wiegert

Sydney University HC: Schubiger, Takken (Tor) - Warrener (1), Gregorio (2), Dippe (4), De Kuyper (5), Durand (1), Hansen (1), Eisenhuth (1), Tapken (2), Dhouioui, Kampyapedi, Szkalaski (1), Braun (2), Matlach (3); Trainer: Eoin Murray