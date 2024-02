Magdeburg nimmt Schalke vor der Pause auseinander

Magdeburg hat am Samstagabend mit 3:0 gegen Schalke gewonnen. Der FCM spielte eine starke erste Hälfte und verschaffte sich etwas Luft nach unten. Die Knappen steigerten sich nach der Pause, ließen aber zu viele Chancen liegen.

Magdeburgs Trainer Christian Titz tauschte nach der 2:3-Niederlage in Berlin dreimal: Bell Bell, Condé und Ito starteten für Bockhorn (Infekt), Hugonet (Rotsperre) und Amaechi (Bank). S04-Coach Karel Geraerts schickte dagegen dieselbe Elf aufs Feld, die den 1:0-Heimsieg gegen Wiesbaden eingefahren hatte.

Hochüberlegene Magdeburger treffen dreimal

Zu Beginn tasteten sich beide Teams erst einmal ab, Chancen gab es zunächst nicht. Magdeburg war das etwas aktivere Team - und die Gastgeber setzten dann auch das erste Highlight: Atik hatte auf der rechten Seite zu viel Platz und spielte rüber zu Gnaka, der platziert ins linke Eck traf (17.).

Schalke agierte in der ersten Hälfte extrem passiv, hatte sehr wenig den Ball. Magdeburg machte das Spiel, hatte wiederum einen hohen Ballbesitzanteil von über 70 Prozent und kontrollierte somit die Begegnung. Viele Chancen hatte der FCM zwar nicht, dafür war er eiskalt. In der 32. Minute traf Brunner Ito im Strafraum mit der Hand im Gesicht, Schiedsrichter Dingert ließ zunächst weiterlaufen. Aber der VAR schickte den Referee an den Monitor - und Dingert zeigte dann auf den Punkt. El Hankouri ließ sich die Chance nicht nehmen, sprang einmal vor dem Schuss kurz in die Luft und traf ins rechte Eck (35.).

Spätestens jetzt waren die Knappen komplett überfordert und ließen sich über ihre rechte Defensivseite immer wieder überspielen. Kurz vor der Pause kam Brunner nach feinem Steckpass von El Hankouri erneut gegen Ito nicht hinterher, der Offensivmann zog anschließend gegen Kalas nach innen und markierte den 3:0-Pausenstand (45.+2). Magdeburg führte zur Halbzeit hochverdient, war in allen Belangen überlegen. Der Auftritt von Schalke war bedenklich und warf viele Fragen auf.

Vierfachwechsel bei Schalke - Knappen lassen einige Chancen liegen

Bei Schalke musste sich also was tun - und Geraerts brachte mit Terodde, Lasme, Mohr und Soppy (Debüt für Königsblau) für Churlinov, Baumgartl, Brunner und Idrizi zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich vier frische Kräfte. Die erste gute Chance ging aber auf das FCM-Konto, S04-Keeper Müller kratzte Atiks Freistoß über die Latte (55.). Doch immerhin kamen die Gäste nun zu einer guten Chance, Karaman scheiterte allerdings an FCM-Keeper Reimann (58.).

Die Knappen waren nun aber viel besser im Spiel als vor der Pause, der eingewechselte Soppy verzog (63.) und Lasme machte aus seinem aussichtsreichen Abschluss zu wenig (71.). In der zweiten Hälfte war ein anderes Bild zu sehen, die Gäste waren plötzlich die bessere Mannschaft. Lasme ließ die große Chance zum 1:3 aus (75.) und Ouwejans Kopfball geriet zu zentral (77.). Letztlich kam diese Steigerung der Schalker aber zu spät, zu groß war die 0:3-Hypothek aus dem ersten Durchgang.

Der FCM fuhr somit einen wichtigen 3:0-Sieg ein und verschaffte sich etwas Luft nach unten. Weiter geht es für Magdeburg am kommenden Sonntag in Paderborn (13.30 Uhr). Schalke spielt bereits am Freitag zuhause gegen Spitzenreiter St. Pauli (18.30 Uhr).