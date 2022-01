Effizientes Magdeburg gewinnt hochklassiges Spitzenspiel gegen Saarbrücken

Am Samstagabend stieg das Topspiel in der 3. Liga. Der 1. FC Magdeburg konnte Verfolger Saarbrücken in einer sehenswerten Partie mit hohem Tempo auf Abstand halten und feierte den achten Sieg aus zuletzt zehn Spielen.

Brachte Magdeburg in Führung: Topscorer Baris Atik. imago images/Eibner