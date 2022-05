Start-Ziel-Sieg: Titelverteidiger Magdeburg im Finale von Lissabon

Der SC Magdeburg will am Wochenende seinen European-League-Titel erfolgreich verteidigen: Im Halbfinale räumte der Bundesliga-Spitzenreiter Nexe Nasice recht locker aus dem Weg.

Der SC Magdeburg ist ins Finale der European League eingezogen. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga setzte sich im ersten Halbfinale am Samstag mit 34:29 (18:13) gegen RK Nexe Nasice durch. Linksaußen Matthias Musche war in Lissabon bester Werfer der Magdeburger mit acht Treffern. Im Finale am Sonntag (19.00 Uhr/DAZN) trifft die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert auf Gastgeber Benfica Lissabon oder Wisla Plock.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir wieder im Finale stehen. Das ist nicht normal für uns. Wir sind sehr stolz", sagte Wiegert im Anschluss an die Partie. "Es war heute nicht einfach. Aber ich denke, dass wir mehr Wechselmöglichkeiten, mehr Energie von der Bank hatten - das war der Schlüssel zum Sieg."

Dass die Magdeburger als Favorit beim Finalturnier gelten, zeigten sie am Samstag über weite Strecken. In ernsthafte Gefahr wurden sie von den Kroaten nie gebracht. Mit dem erneuten Gewinn des Pokals würde der Titelverteidiger den nächsten Höhepunkt einer überragenden Spielzeit erreichen. Endgültig krönen ließe sich die Saison des Vereinsweltmeisters am kommenden Donnerstag: Dann könnte der SCM die zweite deutsche Meisterschaft nach 2001 klarmachen.

Final Four - Halbfinale

SC Magdeburg - RK Nexe Nasice 34:29 (18:13)

Tore SC Magdeburg: Musche 8, M. Damgaard 6, O. I. Magnusson 5/1, Ph. Weber 5, Hornke 3, Gullerud 2, G. T. Kristjansson 2, O'Sullivan 1, D. Pettersson 1, Smits 1

RK Nexe Nasice: Jaganjac 7, Melic 7/2, Kevic 6, Manci Micevic 3, Moslavac 2, Jelinic 1, Kavcic 1, Pribetic 1, Tomic 1

Schiedsrichter: Vaidas Mazeika (Litauen)/Mindaugas Gatelis (Litauen)

Zuschauer: 2114

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: - / -