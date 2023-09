Topspiel geht an Magdeburg: CL-Sieger bezwingt Meister THW Kiel

Das Duell zwischen Champions-League-Sieger und Vizemeister SC Magdeburg mit Meister THW Kiel am 7. Spieltags in der Handball-Bundesliga ging am Samstag an den SCM. Für Kiel war es bereits die dritte Saisonniederlage.

Patrick Wiencek (re.) ging mit Kiel in Magdeburg leer aus. IMAGO/Jan Huebner