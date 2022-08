Spitz auf Knopf im Supercup: Kiel bezwingt Meister Magdeburg

Im Supercup setzt sich Kiel gegen Magdeburg durch und damit kurz vor dem Bundesliga-Start ein erstes Zeichen. Beide Handball-Teams gelten im Titelkampf als die Topfavoriten.

Mit dem zwölften Triumph im Supercup hat der THW Kiel den ersten Saison-Titel gewonnen und eine deutliche Kampfansage an den SC Magdeburg gemacht. Der Pokalsieger setzte sich am Mittwochabend in einem dramatischen Handball-Krimi gegen den deutschen Meister mit 36:33 (16:16) durch. Vor 5900 Zuschauern waren Nikola Bilyk mit acht Toren und Patrick Wiencek (7) beste Werfer beim Sieger. Für Magdeburg traf Omar Ingi Magnusson sechsmal.

Der THW, der noch einige Monate ohne seine verletzten Leistungsträger Hendrik Pekeler und Sander Sagosen auskommen muss, erwischte den besseren Start und erarbeitete sich einen früheren Drei-Tore-Vorsprung (5:2/7.). Der Meister aus Magdeburg kam zunächst überhaupt nicht in sein gefürchtetes Tempospiel und zeigte im Abschluss einige Schwächen. Beim Stand von 3:8 nahm Trainer Bennet Wiegert eine erste Auszeit, in der er sein Team lautstark aufrüttelte.

Landin entzaubert den Meister

Der Vereinsweltmeister konnte den Rückstand danach zwar ein wenig verkürzen, der Anschluss gelang zunächst aber nicht. Das lag vor allem an THW-Torwart Niklas Landin, der ein gewohnt starker Rückhalt seines Teams war und die Magdeburger mit zahlreichen Paraden entzauberte.

Zudem hatte die Kieler Abwehr das isländische Rückraum-Duo Gisli Kristjansson und Magnusson gut im Griff. Beide brachten es in der ersten Halbzeit zusammen auf gerade einmal fünf Tore. Trotzdem kam der SCM gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und drei Minuten vor der Pause beim 14:14 zum Ausgleich. Kurz darauf gelang sogar die erstmalige Führung, die aber nicht Bestand hatte.

Nach dem Wechsel blieb es eng. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball und jedes Tor. Teilweise ging es auf und neben dem Parkett äußerst hektisch zu. Mitte der zweiten Halbzeit schien das Pendel dann zugunsten der Kieler auszuschlagen, die sich zehn Minuten vor Schluss wieder auf drei Tore absetzen konnten.

Doch Magdeburg gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich erneut heran. In der packenden Schlussphase hatte dann aber der Pokalsieger das bessere Ende für sich und bejubelte ausgelassen den Prestigesieg.

SC Magdeburg - THW Kiel 33:36 (16:16)

Tore SC Magdeburg: Magnusson (6/4), Jensen (5), Hornke (4), Kristjansson (3), Pettersson (3), Weber (3), Smits (3), Mertens (3), Musche (2), O'Sullivan (1)

THW Kiel: Bilyk (8), Wiencek (7), Ekberg (5/2), Johansson (4), Överby (3), Weinhold (3), Jacobsen (2), Dahmke (2), Zarabec (1), Duvnjak (1)