Das Spiel ist aus! Der Hamburger SV rettet in Unterzahl noch einen Punkt in Magdeburg, der Rückstand auf den Relegationsplatz hat sich dennoch auf drei Punkte vergrößert. Die Baumgart-Elf zeigte mit einem Mann weniger im zweiten Durchgang eine starke Leistung und hätte mit der Anzahl der Chancen sogar gewinnen können. Allein zweimal scheiterten die Rothosen am Aluminium.

Abpfiff

90' +4 2:2 Tor für HSV

Meffert (

Kopfball) Kopfball) Da ist doch noch der verdiente Ausgleich für den HSV! Eine abgefälschte Flanke von Reis landet am zweiten Pfosten bei Meffert, der die Kugel aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückt.

90' +2 Reimann packt bei Benes' Direktabnahme zu und wirft sich auf den Ball.

90' Fünf Minuten gibt es obendrauf. Kommt der HSV hier noch zum Ausgleich? Verdient wäre es mittlerweile auf jeden Fall.

89' Magdeburg schwimmt in Überzahl: Der FCM kriegt die Kugel nicht geklärt. So bleibt sie bei Muheim, der in guter Position nur das Außennetz trifft.

88' Zum zweiten Mal trifft der HSV an diesem Nachmittag die Latte! Reis kommt nach einer Flanke von der linken Seite am zweiten Pfosten zum Kopfball und setzt das Leder an den Querbalken. Pech für die Baumgart-Elf.

83' Glatzel hat die dicke Chance aufs 2:2! Bei einer Dompé-Flanke kommt der Stürmer im Sechzehner frei zum Kopfball, scheitert per Aufsetzer jedoch an Reimann, der bockstark pariert.

82' Nach Zusammenspiel mit Nollenberger kommt der ebenfalls eingewechselte Ito an der Strafraumkante zum Abschluss, wird allerdings geblockt.

76' Reimann hält das 2:1 fest! Bei Mefferts platziertem Schuss ist der Keeper schnell unten und lenkt den Ball um den Pfosten.

75' Dompés Hereingabe landet im Sechzehner bei Reis, der das Leder jedoch nicht richtig verarbeiten kann und daher nicht zum Abschluss kommt.

73' Die Gäste schnüren den FCM ein und holen den nächsten Eckball heraus.

73' Gelbe Karte (Magdeburg)

Condé



71' Hamburg ist hier am Drücker! Benes zieht aus rund 20 Metern einfach mal ab und trifft die Latte. Toller Schuss des Mittelfeldmanns.

67' 2:1 Tor für HSV

Schonlau (

Linksschuss, Linksschuss, Meffert Da ist der Anschlusstreffer! Meffert legt links von der Grundlinie zurück zu Schonlau. Der dreht sich um einen Gegenspieler und setzt das Leder klasse in den rechten Winkel.

66' Die Gäste sind hier weiterhin bemüht. Die Unterzahl ist den Rothosen nicht wirklich anzumerken.

63' Dompé direkt in Aktion: Der Joker zieht mit viel Tempo von seiner linken Seite nach innen und schlenzt das Leder aufs rechte Eck - knapp vorbei.

61' Spielerwechsel (HSV)

Dompé kommt für Jatta Zwei Neue sollen beim HSV nochmal frischen Wind bringen. Eine knappe halbe Stunde ist noch auf der Uhr.

59' Bockhorn visiert aus der zweiten Reihe den linken Winkel an und verfehlt den Kasten um etwas mehr als einen Meter.

57' Atik dribbelt links im Strafraum nach innen und legt mit der Hacke ab zu Condé, der satt abzieht. Raab pariert den zentralen Versuch.

55' Atiks Flachschuss aus rund 16 Metern rauscht deutlich links am Tor vorbei.

53' Gute Aktion von Jatta: Der pfeilschnelle Flügelmann dringt rechts in den Sechzehner ein und lässt dort Gnaka aussteigen. Sein Abschluss wird im letzten Moment geblockt.

50' Atiks feiner Chip in den Sechzehner findet Schuler, der den Ball jedoch nicht perfekt verarbeiten kann. So kann ein Hamburger zur Ecke klären.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Danach ist Pause! Der FC Magdeburg führt durch zwei Elfmetertore von El Hankouri mit 2:0 gegen den Hamburger SV - und spielt dazu noch in Überzahl. Für die Rothosen könnte es kaum bitterer laufen. Eigentlich hat die Baumgart-Elf die deutlich besseren Chancen, doch hinten passte sie zweimal nicht und wurde direkt bestraft.

Halbzeitpfiff

45' +7 2:0 Tor für Magdeburg

El Hankouri (Foulelfmeter,

Rechtsschuss, (Foulelfmeter,Rechtsschuss, Bell Bell Und auch der zweite Strafstoß von El Hankouri sitzt! Raab ist noch dran, kann den Einschlag jedoch nicht verhindern.

45' +4 Foulelfmeter für Magdeburg Raab kommt etwas ungestüm aus seinem Kasten, verfehlt einen langen Ball und rauscht dann in den heranstürmenden Bell Bell hinein. Erneut zeigt Kampka auf den Elfmeterpunkt!

45' +3 Das war knapp! Ambrosius steigt bei einer Hereingabe aus dem Halbfeld hoch und köpft am rechten Pfosten vorbei.

45' +2 Vier Minuten werden nachgespielt.

45' +1 Gelbe Karte (Magdeburg)

Schuler

Schulers Ellenbogen landet im Gesicht von Schonlau - Gelb.

43' Beinahe der Ausgleich! Jatta leitet eine Ecke per Kopf zum zweiten Pfosten weiter. Im Getümmel wird es dann ganz knapp, Reimann kratzt die Kugel im letzten Moment von der Linie.

42' Auf der anderen Seite muss Reimann bei einem Abschluss von Königsdörffer eingreifen.

41' Das muss eigentlich das 2:0 sein! Atik findet Schuler mit einem tollen Zuspiel in der Spitze. Der Torjäger läuft frei auf Raab zu, scheitert jedoch per Flachschuss am Keeper.

38' Schuler setzt Bockhorn rechts im Strafraum in Szene. Aus der Luft zieht der wuchtig ab und prüft Raab, der nach vorne pariert. Und auch beim nächsten Abschluss des Flügelmanns packt er zu.

37' Die Rothosen ziehen sich zurück und greifen jetzt erst ab der Mittelinie an.

34' In Überzahl haben die Hausherren nun die Spielkontrolle übernommen und lassen den Ball laufen.

30' Spielerwechsel (HSV)

Ambrosius kommt für Pherai Hamburgs Trainer Baumgart reagiert auf den Platzverweis und bringt mit Ambrosius einen neuen Innenverteidiger, Pherai muss früh runter.

29' Teixeira prüft Raab aus halblinker Position, der Keeper ist jedoch schnell unten und hält sicher.

28' Sehr bitter für den HSV, der den Rückstand jetzt sogar in Unterzahl aufholen muss.

26' 1:0 Tor für Magdeburg

El Hankouri (Foulelfmeter,

Rechtsschuss, (Foulelfmeter,Rechtsschuss, Schuler El Hankouri übernimmt die Verantwortung und trifft links unten. 1:0 für den FCM!

24' Rote Karte (HSV)

Ramos (Notbremse)

... und zückt dazu noch glatt Rot für Ramos! Nach Ermessen des Schiedsrichters Robert Kampka hatte der Innenverteidiger keine Chance auf den Ball. Ein Kontakt war definitiv da.

23' Foulelfmeter für Magdeburg Schuler wird mit einem hohen Ball in die Spitze geschickt und an der Strafraumkante von Ramos als letzter Mann zu Fall gebracht. Der Unparteiische gibt Strafstoß...

22' Jattas Steckpass in Richtung Pherai ist zu weit angesetzt und rollt ins Toraus.

21' Hohes Bein: Bockhorn wird im Mittelfeld zurückgepfiffen.

17' Atik zieht von links nach innen und feuert aus der zweiten Reihe - geblockt.

14' Bockhorn geht rechts im Strafraum beim Zuspiel von Schuler nicht zum Ball, weil er von einer Abseitsposition ausgeht. Allerdings stand ein HSV-Abwehrmann noch tiefer. Damit lässt der Flügelmann eine durchaus aussichtsreiche Möglichkeit liegen.

13' Der HSV hat in dieser Anfangsphase mehr vom Spiel, die Hausherren sind wiederum weitestgehend mit Verteidigen beschäftigt.

12' Königsdörffer will links Tempo aufnehmen, doch Bockhorn hat aufgepasst und holt einen Abstoß für den FCM heraus.

10' Gnaka hat sich in der Szene weh getan und muss kurz behandelt werden. Für ihn wird es jedoch gleich weitergehen.

8' Heber grätscht Jatta zur Ecke ab. Die sorgt nicht für Gefahr.

6' Meffert gibt von der linken Seite nach innen zu Benes, der aus der zweiten Reihe abzieht. Der Ball rauscht einige Meter über den Kasten.

4' Der FCM presst bei Hamburger Ballbesitz früh und erobert die Kugel.

1' Keine Minute ist gespielt, da hat der HSV die erste Chance! Nemeth kommt in zentraler Position aus rund elf Metern zum Abschluss, setzt das Leder aber zu zentral. Reimann hält sicher.

1' Der Ball rollt in Magdeburg!

Anpfiff

13:14 Uhr Auch auf der anderen Seite gibt es vier personelle Wechsel: Trainer Christian Titz bringt Hoti, Condé, El Hankouri und Teixeira für Müller (Gelbsperre), Hugonet (Schulterverletzung), Nollenberger (Bank) und Elfadli (nicht im Kader).

13:08 Uhr Im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern ergeben sich bei den Rothosen vier Veränderungen: In der Defensive starten Muheim und Ramos anstelle von Hadzikadunic (Erkältung) und Katterbach (Bank). Außerdem werden Poreba und Suhonen, die die Trainingswoche ebenfalls wegen einer Erkältung verpassten, von Pherai und Jatta ersetzt.

13:07 Uhr Nach dem Sieg von Fortuna Düsseldorf am Samstag (2:0 in Wiesbaden) stehen die Hamburger besonders unter Zugzwang. Mit einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf die drittplatzierte Fortuna nun vier Punkte. St. Pauli (57 Punkte) und Holstein Kiel (58 Punkte) sind auf den direkten Aufstiegsrängen bereits enteilt.

12:41 Uhr Während die heutigen Hausherren mit nur drei Zählern Vorsprung auf Rang 17 (Kaiserslautern) um den Verbleib in der 2. Liga kämpfen, zählt beim HSV natürlich nur eins: Der Aufstieg in die Bundesliga.