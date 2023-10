Abstand nicht eingehalten: Vujovic bringt Hannover in Magdeburg um den Lohn

Die TSV Hannover-Burgdorf war in Magdeburg einem Punktgewinn nahe, doch in der entscheidenden Phase erlaubte sich Branko Vujovic einen Lapsus.

Hannover bereitete Magdeburg von Beginn an Probleme und hielt die Partie offen. Zur Pause führten die Gäste sogar mit 14:13 und auch in der 36. Minute noch mit einem Tor (19:18). Dann aber drehte das Team von Trainer Bennet Wiegert allmählich auf. Zwischen der 40. und 49. Minute gelang Hannover kein einziger Treffer, der SCM zog zwischenzeitlich auf 25:20 davon.

Doch es wurde nochmal spannend. Beim Stand von 28:30 und noch gut zwei Minuten auf der Uhr traf Tilen Strmlja per Stemmwurf zum 29:30. Die Magdeburger mussten also noch einen Treffer erzielen, um die Punkte sicher nach Hause zu bringen. Dabei half ihnen ungewollt Branko Vujovic. 43 Sekunden waren noch zu spielen, der Arm der Schiedsrichterinnen wegen Zeitspiel schon gehoben, als der Hannoveraner bei einem Freiwurf den Abstand nicht einhielt. Die Folge: Zwei-Minuten-Strafe, das Zeitspiel wurde wieder aufgehoben. Vujovics schnelle Entschuldigung und ein ungläubiger Blick bewahrten ihn auch nicht vor dem Unheil.

Der SCM spielte den Angriff genüsslich aus, Wiegert nahm noch eine Auszeit. Vier Sekunden vor Schluss traf dann Daniel Pettersson von Rechtsaußen zum 31:29, doch selbst bei einem Fehlwurf hätte die Zeit für die Niedersachsen wohl nicht mehr gereicht, um noch den Ausgleich zu erzielen. Bester Werfer des SCM war Rückraumspieler Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern, davon fünf vom Siebenmeterstrich. Sechsmal traf Uladzislau Kulesh für die Gäste aus Niedersachsen.

"Wir kommen am Ende nicht mehr in Ballbesitz. Es ist sehr unglücklich, wie das am Ende läuft", sagte Hannovers Coach Christian Prokop bei "Dyn", der zudem fehlende Cleverness bemängelte. Eine Kritik, die wohl vor allem Richtung Vujovic ging.

SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 31:29 (13:14)

Tore SC Magdeburg: O. I. Magnusson 7/5, Claar 5, M. Damgaard 4, Mertens 4, D. Pettersson 3, Bergendahl 2, Lagergren 2, O'Sullivan 1, Portner 1, Saugstrup Jensen 1, Ph. Weber 1

TSV Hannover-Burgdorf: Kulesch 6, Fischer 4, Steinhauser 4, Uscins 4, Büchner 3, B. Vujovic 3, Edvardsson 2, Brozovic 1, Gerbl 1, Strmljan 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 6600

Strafminuten: 4 / 6