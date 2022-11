Magdeburg zeigt richtige Reaktion und Porto die Grenzen auf

Dem SC Magdeburg hat die richtige Reaktion auf das verlorene Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den THW Kiel gezeigt: Der amtierende deutsche Meister gewann in der Champions League mit 41:36 (22:17) gegen Porto.

Der SC Magdeburg hat in der Champions League den vierten Sieg im siebten Spiel eingefahren. Gegen Portugals Champion FC Porto gelang am Donnerstagabend ein 41:36 (22:17). Bester Magdeburger Schütze war der isländische Halbrechte Omar Ingi Magnusson mit elf Toren, Linksaußen Matthias Musche erzielte lediglich einen Treffer weniger. Der SCM belegt Platz drei in der Gruppe A und liegt vier Zähler hinter Spitzenreiter Veszprem aus Ungarn, das am Donnerstag seinerseits mit 32:28 zu Hause gegen Zagreb gewann.

Magdeburg begann hochkonzentriert in der Abwehr, zeigte sich im Abschluss konsequent und führte schnell mit 4:1. Porto fand nicht in die Partie und der SCM setzte sich weiter auf 12:5 ab. Zwar verkürzten die Gäste ein wenig, an der klaren Überlegenheit der Elbestädter änderte sich aber bis zur Pause kaum etwas.

Danach hatten die Portugiesen ihre bis dahin beste Phase und verkürzten auf 20:23, weil der SCM vorn nun die Konsequenz vermissen ließ. Magdeburg fand jedoch zurück in die Spur und stellte beim 29:23 wieder auf sechs Treffer Vorsprung. Porto brachte Magdeburg durch eigene Fehler immer wieder ins Tempospiel und damit zum Sieg.

SC Magdeburg - FC Porto 41:36 (22:17)

Tore für Magdeburg: O. I. Magnusson 11/1, Musche 10, G. T. Kristjansson 5, Smits 4, Saugstrup 3, M. Damgaard 2, Hornke 2, Bezjak 1, Meister 1, O'Sullivan 1, D. Pettersson 1, Ph. Weber 1

Tore für Porto: Iturriza 7, Plaza Jimenez 5, Sousa 5, Mikkelsen 4, Salinas 4, Alves 3, Laesö 2, Magalhaes 2, Areia 1, Fernandes 1, Thurin 1/1, Veitia Valdez 1

Schiedsrichter: Radojko Brkic (Österreich)/Andrei Jusufhodzic (Österreich)

Zuschauer: 4312

Strafminuten: 4 / 8

Disqualifikation: - / -