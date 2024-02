SC Magdeburg schlägt FC Barcelona mit der Sirene

Titelverteidiger SC Magdeburg hat im Spitzenspiel der Gruppe B in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den FC Barcelona gewann der Bundesliga-Zweite am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse mit 29:28 (13:14) und verteidigte Platz zwei.

Gisli Kristjansson und der SC Magdeburg setzten sich in einem Krimi gegen den FC Barcelona durch. IMAGO/Jan Huebner

Die Anfangsphase der Partie beherrschten die Angriffsreihen - keine Seite hatte defensiv Zugriff, Barcelona verbuchte leichte Vorteile (4:5/8.). Als Magdeburg mehrfach an Emil Jensen im Barça-Tor scheiterte, konnten sich die Gäste erstmals etwas absetzen, führten mit drei Treffern (8:11/21.). Der eingewechselte Sergey Hernandez konnte einige Bälle halten und der SCM den Rückstand bis zur Pause auf einen Treffer reduzieren.

Die zweite Halbzeit begann mit einem vergebenen Siebenmeter der Gastgeber und daraus folgend einem erneuten Drei-Tore-Rückstand (13:16/34.). Magdeburg fehlten defensiv weiter der Zugriff und im Angriff gegen die enorm bewegliche 6:0-Deckung der Spanier die entscheidenden Ideen. So wuchs der Rückstand weiter an - bis der SCM über einen 5:0-Lauf das Spiel drehte (22:21/47.). Magdeburg verpasste es allerdings, den Vorsprung auf drei Treffer auszubauen und musste so bis Gisli Krisjanssons Tor zwei Sekunden vor Schluss zittern.

Bester Magdeburger Torschütze war dabei Felix Claar mit sechs Treffern. Am letzten Spieltag müssen die Elbestädter bei Telekom Veszprém einen Punkt holen, um Platz zwei abzusichern und direkt ins Viertelfinale einzuziehen. "Der Glaube war entscheidend. Wir waren drei oder mehr Tore zurück. Dann hatten wir die Chance, das Spiel wieder an uns zu reißen", sagte Wiegert nach dem Spiel laut SID und ergänzte: "Am Ende bin ich wirklich glücklich für mein Team."

Der SC Magdeburg fügte dem FC Barcelona damit die erste Auswärtsniederlage in der Machineseeker EHF Champions League im Handball seit November 2021 zu, es war der vierte Magdeburger Sieg in den vergangenen fünf Duellen mit den Spaniern. Zudem nahm der deutsche Meister von 2022 erfolgreich Revanche für die klare Niederlage beim 20:32 im Hinspiel im vergangenen September.

Dem Tabellenzweiten der Handball-Bundesliga reicht im abschließenden Vorrundenspiel gegen Telekom Veszprem am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in fremder Halle nun bereits ein Remis, um sich - wie es dem THW Kiel gestern gelungen war - direkt für die Runde der besten Acht zu qualifizieren. Rutscht der SCM vom zweiten Rang noch auf den dritten Platz der Gruppe B ab, müsste das Team den Umweg über eine Play-off-Runde gehen.

SC Magdeburg - FC Barcelona 29:28 (13:14)

SC Magdeburg: G. T. Kristjansson 6, Claar 5, O. I. Magnusson 5/2, Lagergren 4, Saugstrup Jensen 4, Musche 2, Hornke 1/1, D. Pettersson 1, Smarason 1



FC Barcelona: Frade 8, Gomez Abello 7/5, Mem 3, N`Guessan 3, Richardson 3, Carlsbogard 2, Cikusa Jelicic 1, Janc 1



Zuschauer: 6600

Schiedsrichter: Lars Jorum / Havard Kleven

Strafminuten: 2 / 2

