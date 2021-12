Magdeburg furios - BTSV beendet spektakulär Meppens Lauf - Sorgen in Duisburg

Am 18. Spieltag der 3. Liga gewann Tabellenführer Magdeburg nach einem furiosen ersten Durchgang bei 1860 deutlich, Braunschweig fertigte im Verfolgerduell Meppen ab und beendete die Siegesserie des SVM. Kaiserslautern bleibt oben dran. Duisburg steckt derweil tiefer in der Krise.

Freiburg siegt spät - Osnabrück tritt auf der Stelle

Der SC Freiburg II hat am Sonntag dem überraschenden Auswärtssieg in Osnabrück einen weiteren Dreier folgen lassen. Im Heimspiel gegen Duisburg hatten die Breisgauer zunächst Pech, dass Sturmtank Vermeij gegen seinen Ex-Klub freistehend an den Pfosten köpfte, im zweiten Durchgang aber Glück, dass Ademi einen Elfmeter verschoss. Als alles nach einem 0:0 aussah, unterlief Kwadwo ein Handspiel im eigenen Strafraum. Leopold traf vom Punkt zum späten 1:0-Endstand (90.+3), der den SCF auf Rang neun katapultierte und den MSV in größere Sorgen stürzte (Rang 17).

Ebenfalls am Sonntag kam Osnabrück nicht über ein 0:0 gegen Schlusslicht Havelse hinaus. Der VfL tritt damit nach dem dritten Spiel ohne Sieg in Folge auf der Stelle.

Nach 45 Minuten war alles vorbei: Magdeburg fertigt die Löwen ab

Der 1. FC Magdeburg hat am Samstag seine Spitzenposition mit dem dritten Sieg in Serie untermauert - und wie! Der FCM gewann furios bei 1860 München. Schon zur Pause führte der Spitzenreiter gegen völlig überforderte Löwen mit 5:0, Krempicki, der den Torreigen eröffnete traf doppelt. Am Ende betrieb 1860 Ergebniskosmetik - 2:5.

Braunschweig beendet Meppens Lauf

Indes riss beim Verfolgerduell in Braunschweig die eindrucksvolle Serie des SV Meppen. Die Emsländer, die zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen hatten, musste sich bei der Eintracht gleich mit 0:5 geschlagen geben. Der BTSV, der früh durch Henning (8.) den Grundstein gelegt hatte und für den Pena Zauner den Schlusspunkt setzte (77.), klettert in der Tabelle mit nun zwei Punkten mehr am SVM vorbei.

FCK legt auch gegen Viktoria Köln nach

Bis auf einen Zähler ist Kaiserslautern an Meppen dran, nachdem die Roten Teufel auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen blieben (3/1/0). Gegen die Viktoria aus Köln stellte Doppeltorschütze Hanslik (8., 48.) beim 4:0 die Weichen früh. Hercher traf zwischenzeitlich zum 2:0, Zimmer setzte den Schlusspunkt.

Taz und der BVB II verstärken die Sorgen von Verl

Ebenfalls mit 3:0 gewann der BVB II mit einem Taz-Doppelpack beim SC Verl und verstärkt die auf einem Abstiegsplatz stehenden Sorgen des SCV.

Keine Tore in Halle und Berlin

Halle kam nach drei Pleiten in Folge gegen Kellerkind Würzburg nicht über ein 0:0 hinaus, die Kickers warten auch schon vier Partien auf einen Dreier. Keine Tore gab es auch in Berlin zwischen Viktoria und Türkgücü, das nun sechsmal in Folge sieglos ist (0/2/4) und weiter im Abstiegskampf steckt.