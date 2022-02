Magdeburg fertigt Göppingen ab - Melsungen dreht Partie in Minden

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den ersten Meistertitel seit 2001 fest im Visier - und seine Ambitionen am Donnerstagabend eindrucksvoll unterstrichen.

Der amtierende Klub-Weltmeister feierte beim 37:26 (20:9) gegen Frisch Auf Göppingen seinen 19. Saisonsieg im 20. Spiel. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Titelverteidiger und Rekordmeister THW Kiel, der sich am Donnerstag zu einem knappen Erfolg in Norwegen mühte, wuchs auf sechs Punkte an. Nationalspieler Lukas Mertens war mit sieben Toren erfolgreichster Werfer des SCM. Für die deutlich unterlegenen Göppinger traf Mertens' Nationalmannschaftskollege Sebastian Heymann neunmal.

"Das war überragend heute und auch die Unterstützung in der Halle war sensationell", lobte Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson bei "Sky": "Wir haben eine ganz starke Leitung gezeigt und hatten einen starken Flow im Spiel." Heymann gestand derweil: "Sie haben uns in der ersten Halbzeit mit ihrem Tempospiel überrollt."

Vielleicht ruft Alfred ja nochmal bei mir an. Lukas Mertens

Mertens überzeugte einmal mehr auf Linksaußen und wurde anschließend auf den in der Halle anwesenden Bundestrainer Alfred Gislason angesprochen. "Ich wusste nicht, dass er hier ist, aber es freut mich natürlich. Ich bin froh, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe und hoffe das es so weitergeht. Vielleicht ruft Alfred ja nochmal bei mir an."

Im zweiten Spiel am Donnerstag siegte die MT Melsungen beim Tabellenletzten TSV GWD Minden mit 26:22 (11:9) und hält dadurch Kontakt zu den Europapokalrängen. Die Anfangsphase verschliefen Timo Kastening & Co. allerdings komplett, Minden führte nach 13 Minuten mit 6:2. Bereits zur Pause hatte Melsungen die Partie allerdings gedreht. Bester Werfer beim Siegerteam war Europameister Kai Häfner mit sechs Treffern, für Minden machte Rechtsaußen Tomas Urban ebenfalls sechs Tore (bei vier Siebenmetern).

SC Magdeburg - Frisch Auf Göppingen 37:26 (20:9)

Tore für Magdeburg: Mertens 7, O. I. Magnusson 5/2, Saugstrup 5, Ph. Weber 5, G. T. Kristjansson 4, Smits 4, Gullerud 2, D. Pettersson 2, Bezjak 1, Chrapkowski 1, Musche 1

Tore für Göppingen: Heymann 9, Gulliksen 4/4, Schiller 4/1, Kozina 3, Hermann 2, Lindenchrone Andersen 2, Ellebaek 1, Hejny 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2920

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

TSV GWD Minden - MT Melsungen 22:26 (9:11)

Tore für Minden: Urban 6/4, Schluroff 5, Darmoul 3, Meister 3, Jukic 2, Grebenc 1, Korte 1, Pieczkowski 1

Tore für Melsungen: K. Häfner 6, E. Jonsson 5, Kunkel 4, Kühn 4, Kastening 3, Reichmann 3/3, Allendorf 1

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 932

Strafminuten: 10 / 4

Disqualifikation: Meister (53./3. Zeitstrafe) / -