Magdeburg erwartet stimmungsvolles Heimspiel - Löwen in Wiesbaden, Lautern in Meppen

Der 2. Spieltag in der 3. Liga steht vor der Tür: Magdeburg winkt am Samstag zumindest vorübergehend Rang eins. 1860 München muss nach Wiesbaden, während Kaiserslautern in Meppen antritt. Am Sonntag sind Halle (bei Türkgücü) und Braunschweig (gegen Berlin) gefordert.

Magdeburg vor bis zu 15.000 Zuschauern - Löwen in Wiesbaden

Als Tabellenzweiter geht der 1. FC Magdeburg in die neue Saison. Zum Auftakt hatten die Elbestädter einen Blitzstart in Mannheim hingelegt und schon nach neun Minuten den 2:0-Endstand hergestellt. Nun steht das erste Heimspiel der Saison an, für das am Samstag (14 Uhr) 15.000 Zuschauer zugelassen sind. Es sollte also stimmungsvoll zugehen, wenn Aufsteiger Freiburg II kommt. Aber: "Ein Kinderspiel wird das auf jeden Fall nicht, vor allem in dieser Liga nicht", warnt Stürmer Luca Schuler. Immerhin holten die Breisgauer um Aktivposten Raphael Assibey-Mensah am vergangenen Montag ein achtbares 0:0 gegen Wehen Wiesbaden.

Die Hessen bekommen es im Parallelspiel mit dem TSV 1860 München zu tun. Nach dem 1. Spieltag bemängelte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm fehlende Eingespieltheit bei seinem Team und dürfte insofern kaum zu Umstellungen greifen. Den Löwen fehlen derweil mit Marco Hiller (Rotsperre), Semi Belkahia (Kapselverletzung im Sprunggelenk), Marius Willsch (Schambeinentzündung) und Daniel Wein (Reha nach Achillessehnenreizung) vier potenzielle Leistungsträger.

Lautern mit Schad statt Hercher? - BVB ohne Dams, Mannheim ohne Rossipal?

Auch dem FCK fehlt mit Philipp Hercher eine eingeplante Stammkraft. Der Außenbahnspieler hat sich gegen Braunschweig (0:0) einen Muskelfaserriss zugezogen, wurde durch Dominik Schad aber gut ersetzt. Der Ex-Fürther gab sein Comeback nach monatelanger Pause (Wadenbeinbruch) und dürfte auch im Gastspiel beim SV Meppen starten. Gegen die Emsländer tat sich der FCK in den vergangenen Spielzeiten häufiger schwer (2:2, 2:3, 3:3, 1:6) - genau darauf hofft man beim Schlusslicht SVM: "Für uns geht es um drei Punkte, die gerade nach dem Halle-Spiel (1:3, Anm. d. Red.) wichtig wären", sagt der Ex-Lauterer Marcus Piossek.

Der BVB II bestreitet ebenfalls am Samstag sein erstes Drittliga-Heimspiel seit Mai 2015. Nach dem emotionalen Auftaktsieg in Zwickau empfängt der Aufsteiger Waldhof Mannheim, muss aber vor bis zu 1000 Fans im Stadion Rote Erde auf Niklas Dams verzichten, der nach seiner Roten Karte gesperrt fehlt. "Wir wollen aber nicht klagen, sondern freuen uns auf unser erstes Heimspiel in der 3. Liga", sagt Enrico Maaßen. Auf der Gegenseite ist unklar, ob Alexander Rossipal schon im Aufgebot des SVW stehen wird. Der Neuzugang hat noch körperliche Defizite.

Duell der Enttäuschten in Köln - Vorfreude in Saarbrücken

Ernüchtert gingen Viktoria Köln und der FSV Zwickau aus dem ersten Spieltag. Die Domstädter verspielten bei Aufsteiger Viktoria Berlin eine Führung und gingen am Ende als Verlierer vom Platz (1:2). Auch die Westsachsen kassierten eine 1:2-Niederlage beim Auftakt gegen BVB II, sogar trotz phasenweiser Überzahl. "Wir müssen zeitig pressen, sie zu langen Bällen zwingen und diese dann auch einsammeln oder klären. Diese Kleinigkeiten sind spielentscheidend gewesen", hat FSV-Coach Joe Enochs seine Lehren gezogen.

Das erste Punktspiel der neuen Spielzeit steht für den VfL Osnabrück an. Das Eröffnungsspiel gegen Duisburg war ausgefallen, nun steht der Auftakt beim 1. FC Saarbrücken an. Die Saarländer feierten einen 1:0-Sieg gegen den TSV Havselse und freuen sich nun auf ein lautes Heimspiel: Erstmals sind im Ludwigsparkstadion mehr als 900 Zuschauer (aktuell: 6400) zugelassen. "Die Vorfreude ist unbeschreiblich groß", sagt Sebastian Jacob.

Tabellenführer in München - Aufsteiger in Braunschweig

Der erste Tabellenführer der Saison ist der Hallesche FC. Die Saalestädter treten nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Zwickau mit viel Rückenwind bei Türkgücü München am Sonntag (13 Uhr) an. Das Duell wird im Grünwalder Stadion stattfinden - noch. Denn der Vorjahresaufsteiger aus München möchte nach Einbau einer Rasenheizung dauerhaft ins Olympiastadion umziehen.

Wir suchen Qualität und nichts für die Breite. Peter Vollmann

In Braunschweig halten die Verantwortlichen vor dem Heimspiel gegen Viktoria Berlin am Sonntag (14 Uhr) noch Ausschau nach Verstärkungen. Im Gespräch war zuletzt der Ex-Paderborner Jayden Bennetts. "Wir suchen Qualität und nichts für die Breite", betont Sportdirektor Peter Vollmann. Qualität erhofft man sich beim Gegner aus der Hauptstadt von Soufian Benyamina. Der Angreifer, zuletzt beim VfB Lübeck unter Vertrag, hat sich der Viktoria angeschlossen und könnte in Braunschweig schon auflaufen.

Würzburg gegen Verl - Duisburg muss nochmal pausieren

Den Abschluss des 2. Spieltags macht die Begegnung zwischen den Würzburger Kickers und dem SC Verl. Beide sind zum Auftakt ohne Sieg geblieben. "Ballbesitz, Pässe, Schüsse - wir haben zwar in vielen Statistiken vorne gelegen, aber nicht so viele Chancen herausgearbeitet, weil der letzte Pass oft nicht mit der nötigen Überzeugung gespielt worden ist", hat SCV-Trainer Rino Capretti das 0:0 gegen Türkgücü analyisert. Am Würzburger Dallenberg soll es besser laufen.

Weiter auf das erste Drittliga-Spiel der neuen Saison warten muss der MSV Duisburg. Weil sich die Zebras nach mehreren Corona-Fällen noch in Quarantäne befinden, fällt das Freitagabendspiel gegen den TSV Havelse aus.