Magdeburg dreht Spitzenspiel in Mannheim - Platzt jetzt auch Berlins CL-Traum?

Nach dem Sieg am Samstagabend konnte sich der THW Kiel am Sonntag in Ruhe die Spiele der Konkurrenz ansehen: Während der SC Magdeburg seine Hausaufgaben machte, leisteten sich die Füchse Berlin den nächsten Patzer - und drohen nun auch die Königsklasse zu verpassen.

Der SC Magdeburg hat trotz Verletzungssorgen seine Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Sonntag das intensive Spitzenspiel beim Tabellenfünften Rhein-Neckar Löwen mit 37:35 (15:18) - und bleibt damit Rekordmeister THW Kiel auf den Fersen. Die Füchse Berlin hingegen müssen nach einer 30:34 (12:15)-Pleite beim Bergischen HC auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

In der Neuauflage des Pokalfinals, das die Löwen im Siebenmeterwerfen gewonnen hatten, kämpften die Magdeburger vor 13.200 Zuschauern leidenschaftlich um den Anschluss an den THW. 44 Minuten lang liefen sie allerdings einem Rückstand hinterher, zeitweise lagen sie sogar mit vier Toren in Rückstand - und drehten in der Schlussphase auf. Michael Damgaard für Magdeburg und Nationalspieler Juri Knorr für die Löwen waren mit jeweils neun Treffern die besten Torschützen der Partie.

Was sie heute geleistet hat, ist für mich genauso wertvoll wie ein Titel. Bennet Wiegert

"Ich bin verdammt stolz auf die Mannschaft, die das überragend gemacht hat", lobte SCM-Coach Wiegert bei "Sky": "Was sie heute geleistet hat, ist für mich genauso wertvoll wie ein Titel. Dazu gehört ganz viel Charakter. Ich freue mich sehr für die Jungs, dass sie sich belohnen konnten." Auf insgesamt fünf Leistungsträger hatte der amtierende Meister in Mannheim verzichten müssen.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Wisla Plock (22:22) hatten sich am Mittwoch alleine drei Magdeburger verletzt, für Spielmacher Gisli Kristjansson (Knöchelbruch) ist die Saison vorzeitig beendet. Auch Philipp Weber und Oscar Bergendahl fallen aus. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt sieht angesichts der Verletztenmisere nur noch "Außenseiterchancen in der Liga und der Champions League".

Darj hadert: "Heute war nur eine Mannschaft bereit"

Lediglich noch eine kleine auf die zwischenzeitlich vermeintlich nahe Meisterschaft haben die Füchse Berlin. Anfang Mai hatte der Hauptstadtklub überraschend in Stuttgart gepatzt (28:32), am Sonntag folgte die unerwartete Niederlage beim BHC. "Heute war nur eine Mannschaft bereit, alles für die zwei Punkte zu tun. Und das waren leider nicht wir", haderte Füchse-Kreisläufer Max Darj und fügte an: "Wir waren nicht gut genug, sie zu schlagen."

Selbst Champions-League-Rang zwei mussten die Füchse an Meister Magdeburg abgeben und haben eine Teilnahme an der Königsklasse nun nicht mehr in eigener Hand. Andernorts schlug der HC Erlangen etwas überraschend die TSV Hannover-Burgdorf (33:29), Melsungen machte in Minden (21:28) seine Hausaufgaben. Bei GWD schwinden die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Die SG Flensburg-Handewitt gewann ihr Heimspiel gegen Aufsteiger Gummersbach mit 31:26 (16:11), Aaron Mensing war mit insgesamt neun Treffern bester Schütze der Gastgeber. Beim VfL markierte Miro Schluroff sechs Tore.

Rhein-Neckar - SC Magdeburg 35:37 (18:15)

Tore für die Löwen: Knorr 9/1, Groetzki 6, Kohlbacher 5, Gensheimer 4/1, Helander 3, Forsell Schefvert 2, Kirkelökke 2, Lagergren 2, L. Nilsson 1, D. Späth 1

Tore für Magdeburg: M. Damgaard 9, Hornke 8/1, Smits 6/1, Meister 5, Mertens 5, O'Sullivan 4

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 13.200

Strafminuten: 8 / 10

Disqualifikation: Forsell Schefvert (48.) / -

Bergischer HC - Füchse Berlin 34:30 (15:12)

Tore für den BHC: Nothdurft 7, Babak 5, Scholtes 5, A. Gunnarsson 4, Ladefoged 4, Persson 3, Nikolaisen 2, Arnesson 1, Beyer 1, Stutzke 1, Weck 1

Tore für die Füchse: Gidsel 7, Freihöfer 5, R. Weber 5/3, Holm 4, Darj 3, Lindberg 2/2, Marsenic 2, Wiede 2

Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 2917

Strafminuten: 12 / 8

Disqualifikation: - / -

SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 31:26 (16:11)

Tore für die SG: Mensing 9, J. Hansen 7/3, Golla 4, Hald 4, E. M. Jakobsen 2, Röd 2, Einarsson 1, Gottfridsson 1, L. K. Möller 1

Tore für Gummersbach: Schluroff 6, Blohme 5, Kodrin 5, J. Köster 4, Vidarsson 3, Mappes 2/1, Jansen 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 5820

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

HC Erlangen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29 (14:15)

Tore für Erlangen: Olsson 9, Steinert 8/3, Bissel 3, Jeppsson 3, Büdel 2, S. Firnhaber 2, Heiny 2, N. Link 2, Seitz 1, Zechel 1

Tore für Hannover-Burgdorf: Steinhauser 7/3, B. Vujovic 6, Kulesch 5, Brozovic 2, Feise 2, Gerbl 2/1, Michalczik 2, Mävers 2, Pevnov 1

Schiedsrichter: Tobias Schmack (Stuttgart)/Phillip Dinges (Eggenstein-Leopoldshafen)

Zuschauer: 7387

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / -

TSV GWD Minden - MT Melsungen 21:28 (10:14)

Tore für Minden: Darmoul 4/1, Korte 4/1, Kranzmann 3, Ahouansou 2, Hakaj 2, Urban 2/1, Janke 1, Johannsson 1, Sebetic 1, Staar 1

Tore für Melsungen: K. Häfner 7, Kastening 6/2, Casado 4, A. Gomes 3, Moraes Ferreira 3, Arnarsson 2, Pavlovic 2, Drosten 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 1556

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -