Magdeburg deklassiert MT - Füchse abgezockt in Hamburg - Löwen im Sinkflug

Das Spitzenduo der Handball-Bundesliga gibt weiter den Takt vor: Der SC Magdeburg und die Füchse Berlin haben ihre Aufgaben am Sonntag erledigt. Auch Kiel fand in die Erfolgsspur zurück, die Rhein-Neckar Löwen enttäuschten indes beim TBV Lemgo Lippe.

Zum Start in den vollgepackten Sonntag setzte der SC Magdeburg das nächste beeindruckende Statement: Nach dem überzeugenden Sieg in Kiel deklassierte der SCM zu Hause die MT Melsungen mit 39:24 (16:11).

Wie schon beim THW-Spiel erwischte Keeper Nikola Portner einen Sahnetag und parierte alleine 13 Würfe der Gäste. Im Angriff verteilte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert die Verantwortung auf viele Schultern: Felix Claar, Michael Damgaard, Tim Hornke und Janus Dadi Smarason kamen allesamt auf je fünf Treffer. Bester Werfer der Partie war allerdings MT-Kreisläufer Rogerio Moraes Ferreira mit sieben Toren.

Nach dem siebten nationalen Pflichtspielsieg in Serie geht es für die Magdeburger am Donnerstag (20.45 Uhr) - erneut vor heimischem Publikum - in der Champions League gegen Wisla Plock weiter. Melsungen, das nun 13 Minuspunkte vorzuweisen hat, empfängt tags darauf (20 Uhr) den Bergischen HC.

Andersson geht für Berlin wieder voran

In einem der Abendspiele gaben sich auch die Füchse Berlin, direkter Verfolger des SCM, keine Blöße: Der Hauptstadtklub fuhr einen ungefährdeten 32:30 (19:15)-Erfolg beim kriselnden HSV Hamburg ein. Bester Werfer bei den Gästen war Lasse Andersson, der neun Treffer beisteuerte, sein dänischer Landsmann Mathias Gidsel kam immerhin auf sechs Tore. Beim HSVH ging Dani Baijens mit acht Toren voran.

Das Torhüter-Duell hätte indes ausgeglichener nicht sein können: Wie Dejan Milosavljev parierte auch Hamburgs Johannes Bitter insgesamt 14 Bälle. Insgesamt waren die Berliner allerdings die abgezocktere Mannschaft, dass das letzte Füchse-Tor in der 54. Minute fiel (Gidsel zum 32:27), hatte am Ende keine Auswirkung mehr.

Jörgensen stiehlt in Flensburg allen die Show

Erster Verfolger des Spitzenduos bleibt die SG Flensburg-Handewitt, die der Niederlage in Berlin einen souveränen 32:25 (17:9)-Erfolg über den HC Erlangen folgen ließ. Schon vor dem Seitenwechsel stellte die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau die Weichen für den Heimsieg, ein Zwischenspurt von 5:4 auf 15:6 reichte dafür.

Herausragender Akteur bei der SG war Kreisläufer Lukas Jörgensen, der elf Treffer bei elf Versuchen erzielte. Lasse Möller kam auf acht Tore bei neun Würfen - beim HCE erzielten Kreisläufer Tim Zechel und Rückraum-Werfer Jonathan Svensson je sechs Treffer. Bei den Torhütern dominierte Kevin Möller, der elf Erlanger Würfe - darunter auch zwei Siebenmeter - entschärfte.

Pekeler makellos - Löwen geht nach dem Wechsel die Puste aus

Direkt hinter der SG reiht sich Erzrivale THW Kiel ein, der die Auswärtsaufgabe beim Bergischen HC mit 29:25 (16:12) löste. Zwischenzeitlich hatten die Hausherren die Partie nach der Pause gedreht, doch der deutsche Rekordmeister bewies den längeren Atem. Bester Werfer bei den Gästen war Kreisläufer Hendrik Pekeler, der alle seine acht Würfe im BHC-Kasten unterbrachte. THW-Keeper Tomas Mrkva ragte gegen seinen Ex-Klub mit zehn Paraden (davon ein Siebenmeter) bei den Torhütern heraus.

Andernorts enttäuschten derweil die Rhein-Neckar Löwen, die trotz Pausenführung mit 25:33 (16:15) beim TBV Lemgo Lippe unterlagen. Am Ende waren auch je sechs Treffer von DHB-Spielmacher Juri Knorr und Vize-Europameister Niclas Kirkelökke zu wenig. Für die Ostwestfalen erzielten Rechtsaußen Lukas Zerbe und Mittelmann Tim Suton je fünf Tore.

Ein herausragendes Spiel im TBV-Tor machte Finn Zecher mit sagenhaften 16 Paraden (darunter auch ein Siebenmeter). Mit nun 18:22 Punkten blicken die Löwen nach der fünften Pflichspielpleite in Folge als Tabellenneunter allmählich in Richtung untere Tabellenhälfte.