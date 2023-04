Magdeburg: Das Kollektiv rückt zur rechten Zeit in den Fokus

Der 1. FC Magdeburg hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren. In den kommenden Wochen geht es für den FCM gegen zahlreiche direkte Konkurrenten, weswegen der Dreier ein guter Anfang war. Trainer Christian Titz lobte die Mannschaft. Diese freute sich über die Teamleistung.

Aufatmen beim 1. FC Magdeburg: Die Mannschaft von Christian Titz hat sich beim Sieg im Ost-Duell gegen Hansa Rostock rehabilitiert und nach dem 0:3 in Fürth diesmal 3:0 gewonnen. Der FCM, vorher 13., kletterte damit in der Tabelle zwei Plätze nach oben und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Gegen Rostock gab es für den klaren Erfolg laut Trainer Titz "zwei Faktoren, die von Beginn an sehr gut waren: Das Anlaufen und das Holen der ersten und zweiten Bälle." Diese "wichtigen Punkte, um mit dem Ball in die Spieldominanz zu kommen", sorgten für einen souveränen Auftritt, "wir waren sehr gut".

Verdient war der Dreier allemal. Kapitän Amara Condé, der die Führung erzielt hatte, meinte gegenüber der Klubwebsite, dass in der ersten Hälfte mehr Tore für seine Farben hätten fallen können. Am Ende fielen bekanntlich gar drei Treffer für den FCM. "Heute konnte jeder seine individuelle Klasse einbringen, wir haben stark als Team agiert."

Auch für Jamie Lawrence war es "eine tolle Mannschaftsleistung". Obendrein zeige jeder Spieler der Titz-Mannschaft vollen Einsatz, "jeder, der reinkommt, bringt sich voll ein". So auch Doppelpacker Jason Ceka, der neu in die Startelf gerückt war. Ceka sprach von einer Steigerung seines Selbstbewusstseins, war "sehr stolz auf die Mannschaft und mich" und offenbarte etwas zu seinem Jubel.

Jubel mit Brünker: Ceka hebt FCM-"Familie" hervor

"Nach meinem ersten Tor bin ich zu Kai Brünker gegangen, da er gerade eine schwere Phase hat (der Vater des Angreifers verstarb vor Kurzem, d. Red.), aber trotzdem immer sehr positiv in der Kabine ist. Mit diesem Jubel wollte ich ihm etwas zurückgeben. Wir sind beim FCM eine Familie und das zählt."

Zählbares ist derweil etwas, was die Magdeburger erfreut, der Klassenerhalt ist trotz des höchsten Sieges in der 2. Bundesliga für den FCM noch lange nicht gesichert. Doch Daniel Heber weiß: "Dieser Sieg gibt uns Selbstbewusstsein." Schließlich stehen in den kommenden Wochen in Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr), gegen Sandhausen und in Braunschweig Duelle gegen die direkte Konkurrenz an.