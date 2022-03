Magdeburg darf heimische Arena wieder voll auslasten

Drittliga-Spitzenreiter Magdeburg darf zukünftig wieder vor bis zu 25.500 Zuschauern spielen. Durch die Änderung der Corona-Verordnungen ist eine Vollauslastung bei Heimspielen nämlich wieder möglich.

Nach der kurzen Sieglos-Serie (3 Spiele ohne Sieg) kann der weiterhin souveräne Tabellenführer der 3. Liga in Zukunft auf die volle Unterstützung der Zuschauer bauen. Nachdem beim jüngsten Remis gegen Meppen bereits 15.607 Zuschauer vor Ort waren, können ab sofort alle 25.500 Plätze der MDCC-Arena belegt werden. Eine Änderung der Corona-Verordnung macht die Vollauslastung - unter Einhaltung der 3G-Regularien - möglich.

Erstmals könnte der FCM im Landespokal am Freitag gegen den BSV Ammendorf von der möglichen Vollauslastung profitieren (19 Uhr). In der Liga bestreitet der Spitzenreiter, der weiterhin ein Polster von neun Punkten auf den zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern hat, noch drei Heimspiele auf dem Weg zum möglichen Aufstieg in die 2. Liga.