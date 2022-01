Magdeburg darf auf bis zu 15.000 Zuschauer hoffen

Tabellenführer 1. FC Magdeburg hofft für die Partie am kommenden Sonntag gegen den TSV Havelse auf bis zu 15.000 Zuschauer.

"Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat am Montag, 17. Januar 2022, die aktuell gültige Eindämmungsverordnung bis zum 28. Januar 2022 verlängert und die in Bezug auf die Spiele des 1. FC Magdeburg geltenden Vorgaben im Wesentlichen bestätigt", heißt es auf der Website des souveränen Tabellenführers in der 3. Liga.

Demnach sind bei Sportveranstaltungen im Freien bis zu 15.000 Zuschauer erlaubt, sofern die Hälfte der Kapazität nicht überschritten wird. Dabei gilt die 2G-Plus-Regel. Wobei Personen mit einer Auffrischungsimpfung auch ohne Test ins Stadion dürfen.

Allerdings befindet sich der FCM derzeit noch im Austausch mit dem örtlichen Gesundheitsamt und wird sich bezüglich weiterer Vorgaben in den nächsten Tagen äußern.