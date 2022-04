Magdeburg beendet Durststrecke - 1860 rückt auf Rang 4 - Braunschweig untermauert Platz 3

Der 1. FC Magdeburg hat seine kleine Durststrecke beendet und kann so langsam den Aufstiegssekt kalt stellen. Auch Kaiserslautern und Braunschweig hielten sich schadlos. Die Verfolger Saarbrücken und Mannheim drohen dagegen den Anschluss zu verlieren. 1860 zog am Sonntag vorbei.

Seit drei Partien hatte der FCM auf einen Dreier gewartet - mit dem annullierten Türkgücü-Spiel (1:2) sogar seit deren vier. Im Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstagnachmittag zeigte der Tabellenführer eine Reaktion und stoppte die Sieglosserie: Vor 20.005 Zuschauern wurden ein 4:2-Sieg und drei erlösende Punkte eingefahren. Schuler (5.), Ceka (13.) und Krempicki (35.) brachten Magdeburg früh auf die Siegerstraße; im zweiten Durchgang machte Atik sein 18. Saisontor (71.) - und damit den Sack zu. Für die Viktoria betrieben Sontheimer (41.) und Lorch (89.) Ergebniskosmetik.

Magdeburgs erster Verfolger Kaiserslautern hatte bereits am Freitagabend seine Hausaufgaben erledigt. Die Roten Teufel ließen sich nicht vom Schnee-Chaos in Würzburg beirren und gewannen mit 2:1 gegen die Kickers.

So konnte die auf Relegationsrang 3 liegende Eintracht aus Braunschweig am Samstag zwar keinen Platz gutmachen, hielt den Rückstand auf den FCK aber bei lediglich zwei Punkten. Nikolaou (18.) entpuppte sich als Matchwinner beim Braunschweiger 1:0-Sieg in Wiesbaden.

Auch interessant aus Sicht des BTSV: Der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim trennten sich im intensiven Verfolgerduell remis (0:0), nachdem Günther-Schmidt in der 23. Minute einen umstrittenen Elfmeter verschossen hatte. So liegen nun schon beträchtliche sechs Punkte zwischen Platz 3 und 4, den nun 1860 München innehat. Die Löwen setzen sich am Sonntag mit viel Mühe gegen am Ende neun Freiburger durch. Nach Braun-Schumachers Notbremse traf Neudecker beim anschließenden Freistoß, Deichmann erhöhte. Der SCF II meldete sich in Unterzahl durch Kehrer noch vor der pause zurück. Die Münchner schleppten sich im zweiten Durchgang, indem Freiburgs Risch noch Gelb-Rot sah, zum Erfolg.

Duisburg und Viktoria Berlin landen wichtige Dreier

Der MSV Duisburg fuhr einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen Halle ein und zog nach Punkten (35) mit dem direkten Gegner im Abstiegskampf gleich. Pusch (19.) und Fleckstein (59.) brachten die Zebras jeweils in Führung, Huth (25.) hatte zwischenzeitlich für den HFC ausgeglichen.

Einen ganz wichtigen Sieg landete auch der abstiegsbedrohte FC Viktoria 1899 Berlin im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Benyamina erzielte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer zum knappen 1:0 gegen die BVB-Reserve.

Der 33. Spieltag im Überblick

Tabelle 3. Liga