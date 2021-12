Magdeburg baut Führung aus - BTSV hält FCK auf Distanz - Spiel in Duisburg abgebrochen

Magdeburg gewann gegen Mannheim und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Das Duell in Braunschweig zwischen dem BTSV und dem FCK sah keinen Sieger. Die Partie Duisburg gegen Osnabrück wurde wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen.

Magdeburg siegt im Topspiel und baut Führung aus

Der 1. FC Magdeburg hat an Sonntagmittag das Topduell zum Auftakt der Rückrunde gegen Waldhof Mannheim gewonnen und damit den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Karth (11.) und Atik (32.) stellten bereits in Hälfte eins die Weichen auf Sieg für den FCM. Magdeburg fuhr den fünften Sieg aus den letzten sechs Ligapartien ein, Mannheim liegt nach der ersten Niederlage nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage nun zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Abbruch in Duisburg

Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wurde in der ersten Hälfte abgebrochen, nachdem es zu einem rassistischen Vorfall gegenüber Osnabrücks Aaron Opoku gekommen ist.

Kein Sieger im Verfolgerduell in Braunschweig

Keinen Sieger gab es im Verfolgerduell in Braunschweig. Nach torlosen 45 Minuten eröffnete der BTSV mit einem Treffer von Pena Zauner den zweiten Durchgang. Der FCK protestierte, das Tor zählte trotz Abseitsstellung dennoch. Die Pfälzer meldeten sich aber schnell durch einen von Ritter verwandelten Elfmeter zurück (55.). Danach ließen beide Teams nichts mehr zu.

Meppen verschärft Halle-Krise

Braunschweig bleibt somit drei Punkte vor den Roten Teufeln ganz oben dabei, hat aber den SV Meppen im Nacken. Die Emsländer setzten sich auch dank eines Tankulic-Doppelpacks klar mit 4:1 gegen den strauchelnden und nun sechsmal sieglosen Halleschen FC (0/1/5) durch. Der SVM hat nun wie die Eintracht 36 Zähler auf dem Konto.

Dämpfer für Saarbrücken

Die 36-Punkte-Marke hat Saarbrücken zum Jahresausklang verpasst, weil die zuletzt viermal in Folge siegreichen Saarländer ohne den gesperrten Cheftrainer Uwe Koschinat ihre Hausaufgabe gegen Schlusslicht Havelse nicht erledigten. Günther-Schmidt rettete mit seinem sechsten Saisontor zum 2:2 wenigstens einen Zähler für den FCS. Vier Punkte hinter Saarbrücken lauern wiederum Dortmund II und Wiesbaden, die ihre Heimspiele gegen Zwickau (3:1) bzw. Freiburg II (2:0) siegreich gestalteten.

Türkgücü wehrt Verls Angriff in letzter Minute ab

Der SC Verl überwintert auf einem Abstiegsplatz. 92 Minuten sah es aber nicht danach aus. Der SCV drehte in München bei Türkgücü das Spiel, kassierte aber in der Nachspielzeit den Ausgleich und bleibt zwei Zähler hinter Türkgücü. Beide Teams sind nun achtmal sieglos (0/3/5).