Magaths Pekarik-Anekdote: "Habe ihn Hertha fast umsonst überlassen"

Felix Magath (68) ist davon überzeugt, mit dem aktuellen Hertha-Kader den Klassenerhalt meistern zu können. Eine besondere Anekdote hatte der neue Berliner Trainer zu Peter Pekarik parat.

Magaths erste Pressekonferenz als neuer Hertha-Coach hatte es durchaus in sich. Geschäftsführer Fredi Bobic und er nahmen kaum ein Blatt vor den Mund. Als das Thema möglicher Transfers aus Russland aufkam, winkte Magath direkt ab: "Ich habe gewusst, welcher Kader da ist. Und mit diesem Kader werden wir den Klassenerhalt auch schaffen."

Zu diesem Aufgebot gehört seit 2012 auch Rechtsverteidiger Pekarik, den Magath damals vom VfL Wolfsburg in die Hauptstadt ziehen ließ. Ungefragt gab Magath eine Anekdote dazu zum Besten: "Mit Peter Pekarik haben wir einen Spieler hier, der schon mal mit mir gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, damals nicht so ganz rübergekommen: Er hat mich darum gebeten, dass ich ihn freigebe für Hertha BSC. Und obwohl Hertha damals kein Geld hatte - jedenfalls wurde gesagt, dass sie kein Geld hat -, habe ich ihnen den Spieler fast umsonst überlassen."

Ich denke, dass sich der eine oder andere Spieler bei ihm erkundigt hat, wie schön das in den nächsten Tagen wird. Felix Magath

Der Rest ist Geschichte, Pekarik mittlerweile fast ein Jahrzehnt Herthaner. Der Slowake gehört zu den Publikumslieblingen bei der Alten Dame. "Ich bin froh, dass er jetzt zehn Jahre bei euch auf der rechten Seite eine gute Rolle gespielt hat", so Magath. Mit Blick auf die auch für die Hertha-Profis überraschende Berufung fügte er mit einem Schmunzeln an: "Ich denke, dass sich der eine oder andere Spieler bei ihm erkundigt hat, wie schön das in den nächsten Tagen wird."