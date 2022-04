Magaths Lob: "So ein Trainingslager habe ich noch nie erlebt"

Der sonst so gestrenge Trainer-Routinier wählt mit Blick auf seine neue Mannschaft höchste Lobestöne. Nach Herthas Übungscamp im ostwestfälischen Harsewinkel sagt Felix Magath (68): "Die Leistungsbereitschaft ist außergewöhnlich."

Erstmals seit Oktober 2012, als sich der VfL Wolfsburg auf Platz 18 von ihm trennte, wird Magath am Samstag in Leverkusen in einem Bundesliga-Spiel wieder auf der Bank sitzen. Herthas Partie vor zwei Wochen gegen die TSG Hoffenheim (3:0), bei der Magath wegen seiner Coronavirusinfektion ins Hotelzimmer verbannt war und von dort engen Kontakt zu Team und Staff hielt, zählt in den offiziellen Chroniken nicht als von ihm verantwortetes Spiel.

In Leverkusen absolviert Magath sein 496. Spiel als Bundesliga-Trainer, nur ein Sextett liegt vor ihm: Otto Rehhagel (832), Jupp Heynckes (668), Erich Ribbeck (569), Thomas Schaaf (525), Udo Lattek (522) und Friedhelm Funkel (515). Lampenfieber vorm Comeback verspürt der Altmeister nicht, Magath sagt: "Ich habe keine Anpassungsschwierigkeiten - mit der Bundesliga sowieso nicht. Ich bin dort seit Jahrzehnten. Das ist für mich gewohntes Arbeiten."

Höchstes Lob

Er hat alles gesehen und alles erlebt, als Spieler und Trainer. Umso bemerkenswerter ist, was Herthas Hoffnungsträger über die Tage von Harsewinkel sagt. Seit Dienstag arbeitete Hertha in der Ruhe Ostwestfalens, das Kurz-Camp sollte neben taktischen Feinjustierungen vor allem dem Zusammenhalt dienen. Magath zieht ein Fazit, das keine Zweifel zulässt: "Wir hatten ganz harmonische Tage, haben intensiv gearbeitet und haben ein wunderbares Zusammenleben gehabt. Wir sind hier noch ein Stück näher zusammengerückt." Mit anderen Worten: "Ich bin mit etwas mehr Skepsis an die Aufgabe gegangen. Es ist in der Allgemeintendenz, dass man Work-Life-Balance in den Vordergrund stellt und Leistung etwas hintenan stellt. Das habe ich hier nicht vorgefunden. Alle haben eine hohe Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt. Es war ein Trainingslager, wie ich es noch nie erlebt habe." Mehr Lob geht praktisch nicht.

"Ausgesprochen zufrieden" zeigt sich Magath mit den vier Tagen von Harsewinkel, der Glaube an den Erfolg der Mission Klassenerhalt ist nochmal gewachsen: "Wir haben eine gute, fitte und sehr willige Mannschaft. Ich bin sehr sicher, dass wir auch morgen in Leverkusen eine gute Rolle spielen und unser Ziel Klassenerhalt schaffen werden."

Magath: "Ich musste nicht einmal die Augenbraue hochziehen"

Diesem Hertha-Kader, an dem sich nacheinander Bruno Labbadia, Pal Dardai und Tayfun Korkut - der eine mehr, der andere weniger - die Zähne ausbissen, bescheinigt Magath maximale Bereitschaft und Fokussierung: "Ich war selbst überrascht über die hohe Leistungsbereitschaft, die in diesem Berliner Kader steckt. Es ist für mich richtig schlimm, weil alle mitgezogen haben. Es gab nicht eine Ausnahme, ich musste nicht einmal die Augenbraue hochziehen." Das habe ihn, sagt er mit feiner Ironie, "am Anfang irritiert, weil ich dachte: Was ist hier los? Ich hatte erwartet, dass ich viel mehr eingreifen müsste. Aber das war völlig problemlos."

Diese Hingabe der Profis könne "natürlich auch an unserem Mark liegen, der immer sehr fordernd auftritt und die Spieler in jedem Training auffordert, an die Leistungsgrenzen zu gehen". Magaths schottischer Assistent Mark Fotheringham, gegen Hoffenheim an der Seitenlinie der verantwortliche Mann, hat inzwischen wieder den Chef an seiner Seite. Aber weniger präsent ist Fotheringham deshalb nicht.

Warme Worte an kalten Frühlingstagen

Magath sagt mit Blick aufs Spiel in Leverkusen: "Vom Trainingsaufwand könnte ich jeden Spieler bringen. Leider gibt’s keine Ausnahmegenehmigung. Ich kann nur 20 Spieler in den Kader berufen und mit elf auflaufen." Nicht im Kader werden neben Kelian Nsona (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) auch Fredrik André Björkan und Dong-Jun Lee stehen, beide haben nach ihren Nationalmannschafts-Trips Sprunggelenksbeschwerden. Der Rest der Belegschaft ist fit - und bekommt an kalten Frühlingstagen warme Worte vom neuen Vorgesetzten.