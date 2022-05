Magaths knifflige Wahl: Wer ersetzt Ascacibar?

Im Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag fehlt Herthas Santiago Ascacibar (25) gelbgesperrt. Trainer Felix Magath hat mehrere Optionen. Aber die Entscheidung wird knifflig.

Tobias Stieler schritt zum On-Field-Review, um die Tragweite des Handspiels von Marvin Plattenhardt zu klären - und er bekam aus Sicht von Santiago Ascacibar einen überaus fachkundigen Begleit-Service: nämlich Santiago Ascacibar.

Herthas defensiver Mittelfeldspieler wollte mit auf den Bildschirm an der Seitenlinie schauen, direkt hinter, besser noch neben und am allerliebsten vor Stieler. Der Schiedsrichter, der wenig später nach Ansicht der Bilder am vergangenen Samstag auf Handelfmeter für Borussia Dortmund entschied, wollte diese Art der Assistenz nicht, er verwarnte Ascacibar. Für den Argentinier war es die 5. Gelbe Karte, er fehlt seinem Klub am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im ersten Teil des Relegations-Duells gegen den Hamburger SV.

Santi war gesetzt, natürlich ist das für uns ein Verlust. Felix Magath zum kicker

Dass das seinen Arbeitgeber schwächt, gilt als unstrittig. Herthas Kleinster ist seit Wochen eine feste Größe. Nach seinem 11-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart nach Berlin im Januar 2020 brauchte er viel Anlaufzeit. Unter Felix Magath zeigt er seine Qualitäten an der Seite von Lucas Tousart konstant: als beinharter Zweikämpfer und wuseliger Balldieb, als Energiespender und Anzünder für das Team.

"Santi war gesetzt, natürlich ist das für uns ein Verlust", sagte Magath dem kicker. "Wichtig ist, dass er im Rückspiel wieder mit dabei sein kann." Fürs Hinspiel muss sich der erfahrene Coach etwas einfallen lassen. Klar ist: Er hat keinen anderen, der die Sparte "Gift und Galle" so hingebungsvoll wie Ascacibar besetzt - aber mehrere Optionen für den Platz neben Tousart.

Magaths sieben Optionen

Vladimir Darida (31): Sorgt beim Gegner nicht für so viele blaue Flecken wie Ascacibar, aber läuft noch mehr. Der frühere Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft kann auf der Sechs, der Acht und der Zehn spielen, aber Magath brauchte ihn zuletzt bevorzugt auf der rechten Seite. Falls auf dem Flügel Marco Richter oder der in Dortmund (1:2) ohne Bindung agierende Jurgen Ekkelenkamp am Donnerstag den Vorzug erhalten, wäre Darida frei für einen Job im Zentrum.

Niklas Stark (27): Überzeugte bei Magaths Hertha-Premiere gegen Hoffenheim (3:0) Mitte März im defensiven Mittelfeld als Wellenbrecher und Torschütze, lief auch im Folgespiel in Leverkusen (1:2) dort auf. War zuletzt gegen Mainz (1:2) und in Dortmund wegen eines grippalen Infekts nicht dabei, trainiert aber inzwischen wieder. Er könnte gegen den HSV gebraucht werden - nicht in seinem Kernressort, der Innenverteidigung, wo Dedryck Boyata und Marc Oliver Kempf gesetzt sind, sondern vor der Abwehr. Mit ihm auf dem Feld hätte Hertha ein zusätzliches Upgrade bei defensiven und offensiven Standards. Nach sieben Jahren in Berlin geht der Vizekapitän nach dieser Saison ablösefrei. Vorher könnte er ein letztes Mal wichtig werden.

Suat Serdar (25): Der Ex-Schalker will seinen zweiten Abstieg in Folge verhindern. Im von Magath zuletzt bevorzugten 4-2-3-1 wurde er - wie schon unter Magaths Vorgänger Tayfun Korkut - meist zweckentfremdet auf der linken Seite eingesetzt. Durfte in Dortmund zentral offensiv ran und musste nach 55 unauffälligen Minuten Darida Platz machen. Serdar vereint Technik, Kreativität, Übersicht und Qualitäten in der Balleroberung. Hatte seit dem Siegtor in Augsburg am 30. Spieltag aber keinen überzeugenden Auftritt mehr. Der Part auf der Doppel-Sechs liegt ihm grundsätzlich. Magaths Ansatz, Serdar nominell näher ans gegnerische Tor zu bringen, macht trotzdem Sinn.

Kevin-Prince Boateng (35): Durfte sich vor dem Augsburg-Spiel seinen Job aussuchen und wählte die Zehn. Brachte Herthas Spiel Leadership, Kommunikation und Struktur. Steht aber auf verlorenem Posten, wenn das Spiel zu schnell oder zu intensiv wird. Blühte unter Magath auf, beide verstehen und vertrauen sich. Kam in Dortmund in der 88. Minute ins Spiel, coachte vorher von draußen. Fehlte am Sonntag und Montag im Training, nach Klubangaben "aus privaten Gründen". Könnte neben Tousart spielen. Wird das aber eher nicht tun. Zehn oder Bank - dazwischen gibt's für den früheren Milan-Profi wenig.

Linus Gechter (18): Zeigte sich bei seinen ersten Bewährungsproben auf großer Bühne fast durchgehend cool, ist ein Innenverteidiger-Talent mit guter Spieleröffnung und viel Ruhe am Ball. Durfte im Derby gegen Union (1:4) Anfang April überraschend auf der Sechs ran, weil Stark damals wegen einer Knochenstauchung im Sprunggelenk fehlte. Grundsätzlich kann er auch das. Aber viel Praxis hat er dort nicht. Hat er aber im Moment sowieso nicht. Den deutschen U-19-Nationalspieler bremste zuletzt - wie schon im April - ein Infekt. Ist wieder im Training, hat aber auf die vakante Rolle als Ascacibar-Vertreter vermutlich nur Außenseiterchancen.

Marton Dardai (20): Der Sohn der Klub-Ikone Pal Dardai ist in der Innenverteidigung zu Hause, fremdelt aber auch auf der Sechs nicht. Hat dort auch schon in der Bundesliga seine Tauglichkeit bewiesen. Problem: Muss mit seinem maladen Oberschenkel Frieden schließen, wenn's was werden soll gegen den HSV. Fehlte in Dortmund wegen muskulärer Beschwerden im Aufgebot und zu Wochenbeginn im Training. Tendenz: Sitzt wie Ascacibar am Donnerstag nur auf der Tribüne.

Jonas Dirkner (19): Das Talent stand in Dortmund wegen der Ausfälle von Stark, Dardai und Gechter erstmals seit dem 34. Spieltag der Vorsaison, als er in Hoffenheim (1:2) sein Bundesliga-Debüt gab, wieder bei einem Bundesligaspiel im Kader. Kassierte in dieser Saison in 25 Regionalliga-Einsätzen acht Gelbe Karten. Das zeigt: Er kann zulangen - und hätte als gebürtiger Rostocker sicher Lust auf den HSV. Magath hat zuletzt immer wieder genussvoll Youngster ins kalte Wasser geworfen: Marten Winkler, Anton Kade, Luca Wollschläger, Julian Eitschberger. Dass das für Dirkner und den Donnerstag viel heißt, ist trotzdem nicht zu erwarten.