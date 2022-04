Magath warnt vor der Alm: "Das wird eine ganz harte Nuss"

Im Idealfall könnte Hertha BSC am Samstag den Klassenerhalt eintüten. Dazu müsste aber nicht nur der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart mithelfen, sondern auch Hertha den dritten Sieg in Folge einfahren. Trainer Felix Magath warnt vor der Aufgabe in Bielefeld - auch aus eigener Erfahrung.

Das Spiel liegt fast 43 Jahre zurück, aber Felix Magath hat es nicht vergessen. Er gastierte am 2. Juni 1979 mit dem Bundesliga-Spitzenreiter Hamburger SV bei Arminia Bielefeld, es wurde ein zäher und dennoch historischer Nachmittag. "Da sind wir als Tabellenführer hingefahren und hatten große Schwierigkeiten", sagt Magath, der seinerzeit mit Mitstreitern wie Kevin Keegan, Horst Hrubesch, Manfred Kaltz und Caspar Memering ein 0:0 erkämpfte auf der ausverkauften Alm.

Magath: "Mir braucht keiner was zu erzählen"

Weil der Tabellenzweite VfB Stuttgart an jenem vorletzten Spieltag der Saison 1978/79 zeitgleich zu Hause gegen den 1. FC Köln mit 1:4 unter die Räder kam, stand der HSV als nationaler Champion fest. "Der Punkt hat gereicht zur Meisterschaft, meiner ersten", sagt Magath, der später weitere zwei Meisterschaften mit dem HSV holte (1982, 83), und stellt lakonisch fest: "Mir braucht also keiner was zu erzählen" - über den Fußball in all seinen Facetten im Allgemeinen nicht und die Hürde Bielefeld im Besonderen auch nicht. "Das wird eine ganz harte Nuss", prognostiziert Magath. "Auf der Alm ist es immer schwierig zu spielen."

Aber wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf. Felix Magath

Andererseits wähnt er sein Team, das zuletzt in Augsburg (1:0) und gegen Stuttgart (2:0) zwei maximal wichtige Siege einfuhr, präpariert für das nächste Schlüsselspiel: "Bielefeld kämpft gegen uns um ihre letzte Chance, uns in den Abstiegskampf reinzuziehen. Ich erwarte eine harte und heiße Partie. Aber wir haben gezeigt, dass wir bereit sind für den Abstiegskampf. Deshalb, denke ich, werden wir dort auch so auftreten."

Magath keiner für den Konjunktiv

Sollte der Samstag für die Berliner ideal verlaufen - ein eigener Sieg plus ein Wolfsburger Erfolg in Stuttgart -, wäre Hertha bereits zwei Spieltage vor Schluss gerettet. Aber Magath ist keiner für den Konjunktiv: "Wäre, hätte, sollte - das spielt alles keine Rolle. Es geht um drei Punkte, die wollen wir in Bielefeld holen. Für was das in der Tabelle reicht, werden wir dann hinterher sehen."

Während Torschütze Davie Selke nach dem Sieg gegen Stuttgart davon sprach, Hertha habe den Erfolg in Augsburg vergoldet, macht der älteste Trainer der Liga seine eigene Medaillen-Rechnung auf: "Wir haben keinesfalls schon Gold gewonnen mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart. Wir haben vielleicht Bronze erreicht und können in Bielefeld Silber holen. Ich bin zu lange dabei und habe Dinge erlebt, die sich verkehrt haben."

Selke und Belfodil? Magath liebäugelt mit neuer Taktik

Selke, dessen Tor gegen den VfB den Weg zum Sieg ebnete, wird wohl abermals starten. Dass er mit Ishak Belfodil, der gegen Stuttgart als Joker in bemerkenswert abgeklärter Manier das 2:0 besorgt hatte, am Samstag einen Sturmpartner erhält und Magath vom bisherigen 4-2-3-1 abweicht, ist denkbar. "Ich spiele mit dem Gedanken, dass die beiden zusammen beginnen könnten", sagt Magath. "Aber sicher bin ich mir dahingehend noch nicht."