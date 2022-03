Magath und die Ultras sind zurück

Der Co-Trainer fehlt noch, der Cheftrainer ist zurück auf der Kommandobrücke: Felix Magath (68) hat nach seiner einwöchigen Hotel-Quarantäne bei Hertha BSC wieder das Zepter im Trainingsbetrieb übernommen.

Der von Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic vor zehn Tagen als Nachfolger von Tayfun Korkut präsentierte Magath hatte sich nach einem positiven Corona-Befund am vergangenen Donnerstag - zwei Tage vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (3:0) - in die Isolation begeben müssen. An den Vortagen des Spiels und am Spieltag selbst hatte er digital engen Kontakt zur Mannschaft und seinem Staff gehalten. Magath hatte vor dem Spiel und in der Halbzeitpause mit dem Team gesprochen, während des Spiels stand er in ständiger Verbindung mit Torwarttrainer Andreas Menger.

Fotheringham hat Rückenbeschwerden

Nach seiner von leichten Symptomen begleiteten Infektion ist Herthas Hoffnungsträger seit Donnerstag wieder an Bord. Sein Co-Trainer Mark Fotheringham, der Magath gegen Hoffenheim an der Seitenlinie mit maximaler Energie vertreten hatte, laboriert hingegen weiterhin an Rückenbeschwerden.

Ultras kündigen Rückkehr an

Neben Magaths Rückkehr gab es für den Klub am Donnerstag eine weitere gute Nachricht. Die Ultra-Gruppierung "Harlekins Berlin '98" gab in einer Erklärung bekannt, dass die aktiven Gruppen der Ostkurve zum kommenden Auswärtsspiel in Leverkusen (2. April) ins Stadion zurückkehren werden. Diese Entscheidung gilt auch für die folgenden Heimspiele, beginnend mit dem Derby gegen Union (9. April).

"Alle Mann an Deck - Volldampf für Hertha BSC!"

Die Ultras waren den Hertha-Spielen während der Pandemie wegen der Zugangsbegrenzungen ferngeblieben. Mit dem Blick auf die in Berlin ab 1. April greifenden Lockerungen heißt es in der Erklärung: "Die dann geltenden Regelungen (3G als Eintrittsvoraussetzung, das Entfallen personalisierter Tickets, etc.) ermöglichen es uns, unsere Vorstellungen einer freien und lebendigen Fankultur wieder vollumfänglich auszuleben und damit der Kurve wieder ihr gewohntes Gesicht zurückzugeben. Dies gilt für alle Spiele, die unseren Minimalforderungen, die wir nunmehr wiederholt kundgetan haben, entsprechen." Und weiter: "Die Situation im Verein könnte widriger nicht sein. Umso mehr heißt es jetzt für uns als Kurve: Alle Mann an Deck - Volldampf für Hertha BSC!"