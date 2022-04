Magath streicht Stürmer Belfodil aus Kader

Vor dem wichtigen Spiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) strich Hertha-Trainer Felix Magath laut "Bild" Ishak Belfodil kurzfristig aus dem Kader.

Drei Tore in 23 Ligaspielen: Ishak Belfodil. AFP via Getty Images

Hertha BSC steht vor den Wochen der Wahrheit, denn die nächsten drei Partien gehen gegen die direkten Konkurrenten aus Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Umso mehr müssen alle an einem Strang ziehen und Felix Magath hat angekündigt, keine Ausreden mehr zu tolerieren.

Das bekam als erster Spieler jetzt offenbar Ishak Belfodil zu spüren. Einem Bericht der "Bild" zufolge hat Magath den Angreifer aus dem Kader für das Spiel am Samstag beim FCA gestrichen (15.30 Uhr, LIVE bei kicker). Der 30-Jährige stand in den ersten beiden Partien unter Magath jeweils noch in der Startformation der Berliner. Vor einer Woche, beim 1:4 im Hauptstadt-Derby gegen den 1. FC Union, war Belfodil nach gut 20 Minuten für den verletzten Stevan Jovetic eingewechselt worden.

Dem Medienbericht zufolge sollen fehlender Wille und mangelnde Körpersprache im Abstiegskampf die Gründe für Magaths Entscheidung gewesen sein. Den Verantwortlichen seien Zweifel an der Einsatzbereitschaft Belfodils gekommen.

Bis zur offiziellen Bekanntgabe der Aufstellung würde man üblicherweise keine Informationen zum Kader herausgeben, hieß es von Hertha am Samstag vor der Partie auf kicker-Anfrage.