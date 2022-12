Magath kritisiert DFB: "Jeder sieht es, keiner sagt es"

Felix Magath erklärt in einem Interview, warum unter den deutschen Nationalspielern nur Jamal Musiala seinen Instinkten freien Lauf lasse - und was ihn an der DFB-Task-Force stört.

Felix Magath sieht große Defizite bei der Ausbildung im deutschen Fußball - und darin auch einen entscheidenden Grund für das zweite frühe WM-Ausscheiden der Nationalmannschaft hintereinander.

"Wir haben uns in unserem Land in Bezug auf den Fußball der Taktik völlig hingegeben", kritisiert der 69-jährige Trainer-Routinier im "Sky"-Interview. "Deutschland hat gegen Japan oder Costa Rica ohne jede Leidenschaft agiert. Jeder sieht es, aber keiner sagt es. Und das ist schon seit längerem der Fall. Wir hätten auch Weltmeister werden können, aber eben nicht so. Wir sind einer extremen taktischen Orientierung verfallen, die eine individuelle Kreativität im Keim erstickt und den Anflug von Leidenschaft unterdrückt. Das wird unseren Spielern leider schon in der Jugend anerzogen."

Ein Bespiel dafür sei Kai Havertz, den Magath als "überragenden Spieler" adelt. Er werde "aber taktisch leider so eingesetzt und begrenzt, dass er gar nicht alles zeigen kann, was er kann. Messi macht, was er will, und Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Das nehmen wir dann als Schönheit war." Deutschland dagegen produziere derzeit "nur noch Mittelmaß".

Musiala ist der Einzige, der frei und kreativ seinen Instinkten freien Lauf lässt. Wieso? Weil er sportlich nicht in Deutschland groß geworden ist. Felix Magath

2014, als die DFB-Auswahl in Brasilien nicht nur Weltmeister wurde, sondern auch letztmals eine WM-Gruppenphase überstand, sei die Lage noch eine andere gewesen. "Da gab es auch noch einige Spieler, die nicht in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren ausgebildet wurden. Ich glaube nicht, dass ein Mesut Özil so eine Einrichtung fußballerisch überlebt hätte", sagt Magath über den Spielmacher, der erst 2005 mit fast 17 Jahren auf Schalke in ein Nachwuchsleistungszentrum wechselte.

Heute sei Jamal Musiala die große Ausnahme im deutschen Team. "Musiala ist der Einzige, der frei und kreativ seinen Instinkten freien Lauf lässt. Wieso? Weil er sportlich nicht in Deutschland groß geworden ist", so Magath.

Magath über Task Force: "Etwas mehr Unabhängigkeit wäre gut gewesen"

Beim DFB ist man sich der Probleme in der Talentförderung schon seit Jahren bewusst, sieht deren Folgen aber erst noch auf die A-Nationalmannschaft zukommen. 2019 verabschiedete der Verband das von Oliver Bierhoff initiierte "Projekt Zukunft", und auch bei den beiden nach der WM gegründeten Arbeitsgruppen soll die Nachwuchsarbeit ein Thema sein.

"Man will anscheinend nach diesem schlechten Ergebnis die Sinne schärfen und hat erkannt, dass es so nicht weiter gehen kann. Das ist schon mal positiv", sagt Magath, kritisiert aber die Besetzung der Task Force, in der ein Quintett um Oliver Kahn und Matthias Sammer den DFB beraten soll. Sie werfe für ihn die Frage auf, "ob hier nicht zu viele Menschen sind, die gar nicht anders können, als ihre eigenen Interessen und die ihrer Vereine zu verfolgen. Einige sind so lange erfolgreich bei Klubs gewesen, dass sie sich nur schwer davon frei machen können, nicht immer noch so zu denken, wie sie es über Jahrzehnte getan haben. Etwas mehr Unabhängigkeit wäre gut gewesen, wenn man wirklich etwas verändern will."