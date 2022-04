Magath: "Ich sehe das jetzt nicht so schwarz"

Hertha hat am Samstagabend klar und deutlich mit 1:4 gegen Union verloren. Coach Felix Magath wollte anschließend aber gar nicht so auf seine Mannschaft draufhauen - und schwärmte vom Gegner.

Als Hertha-Keeper Marcel Lotka, einer der besten Herthaner beim deutlichen 1:4 gegen Union, nach der Partie vor das "Sky"-Mikrofon trat, stand ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Der Keeper kam gerade von den eigenen Fans, die von den Spielern gefordert hatten, ihre Trikots auszuziehen. "Wir haben die Unterstützung von den Fans bekommen, das hat uns gepusht. Es war einfach heute zu wenig, wir müssen alles nochmal analysieren", so der Torwart, der anfügte: "Wir haben uns viel vorgenommen. Jetzt heißt es, die Punkte in den letzten Spielen zu holen. Hertha wird nicht abstiegen. Sowas wie heute darf uns nicht passieren."

Die Eisernen gewannen in Summe hochverdient, waren das klar bessere Team, das wusste auch Coach Felix Magath. "Wir haben heute gegen einer bessere Mannschaft gespielt, die bessere Mannschaft war hochengagiert. Sie haben von Beginn an gezeigt, dass sie gut sind", lobte Magath die Köpenicker und führte weiter aus: "Sie stehen ja weit vor uns in der Tabelle, so hat sich das Spiel auch entwickelt. Ihre Mannschaft war robuster als unsere, wir konnten uns nicht richtig durchsetzen."

Magath verzichtete trotz wieder wieder einmal ungenügender Leistung mit seinen Speilern hart ins Gericht zu gehen, er redete lieber den Gegner stark. "Wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Ich denke, der Knackpunkt war das 1:2, kurz nach unserem Ausgleich", so Magath, der dann sogar auch positive Töne anschlug: "Ich sehe das jetzt nicht so schwarz. Die Gegner, die wir in den nächsten Spielen haben, sind nicht ganz auf dem Niveau von Union Berlin, deswegen werden sich uns Chancen eröffnen."

Die Wochen der Wahrheit für die Hertha

Allerdings muss natürlich auch bemerkt werden, dass ob der klare Derbyniederlage auch einiges an Aufbauarbeit nötig sein wird. Dennoch hat Magath nicht Unrecht, wenn er darauf hinweist, dass die kommenden Gegner eher auf Augenhöhe mit der Hertha stehen. Für den Tabellenvorletzten aus Berlin geht es nächste Woche nach Augsburg (Platz 14, sechs Punkte mehr), danach kommt der VfB Stuttgart (Platz 15, ein Punkte mehr), ehe die Reise nach Bielefeld (Platz 16, punktgleich) ansteht.

Es dürften Wochen der Wahrheit werden, in denen man viel gewinnen, aber auch verlieren kann. "Scheißegal, wir müssen einfach die Punkte holen, der Rest ist egal", so Keeper Lotka.