Magath: "Es gibt keine Ausreden mehr"

Bisher hat Felix Magath bei Hertha BSC noch nicht für den erhofften Umschwung gesorgt. Doch den anstehenden Schlüsselpartien sieht Magath optimistisch entgegen. Und setzt auf seinen Kapitän, einen Hoffnungsträger und die Fans.

Der Einstand von Felix Magath bei Hertha BSC glückte mit dem 3:0 gegen 1899 Hoffenheim, auch wenn der neue Mann sein Debüt wegen einer Corona-Infektion verschieben musste. Doch anschließend gab es zwei Niederlagen, das 1:4 am vergangenen Wochenende im Derby gegen den 1. FC Union Berlin ging besonders an den Fans nicht spurlos vorbei - diese forderten die Spieler nach Abpfiff im Olympiastadion sogar auf, ihre Trikots auszuziehen.

Auf Wunsch der Mannschaft: Gemeinsamer Teamabend

"Wir haben am Sonntag die Geschehnisse rund um das Derby aufgearbeitet und danach nicht mehr thematisiert", sagte Magath am Karfreitag auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel am Karsamstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr). "Wir haben versucht, die Niederlage zu vergessen und nach vorne zu schauen." Mit einer Ausnahme: Am Mittwochabend, so berichtete Magath, hat sich die Mannschaft getroffen, gemeinsam gegessen und sich das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City (0:0) angeschaut. "Der Wunsch, sich mal zusammenzusetzen, kam aus der Mannschaft", sagte Magath. "Ansonsten haben wir das Thema nicht mehr berührt, sondern haben uns auf die kommenden Aufgaben fokussiert."

Und diese haben es in sich: Denn mit der Partie in Augsburg starten für Hertha die "Wochen der Wahrheit", die wohl darüber entscheiden werden, wohin die Reise geht: Nach dem Gastspiel in Augsburg empfängt Hertha am 24. April den VfB Stuttgart, am 30. April steht das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld an. "Wir hatten das Handicap, dass wir gegen sehr gute Mannschaften gespielt haben", blickte Magath zunächst noch einmal auf die ersten drei Partien unter seiner Regie zurück. Ab jetzt geht es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf: "Es kommen nun Gegner auf Augenhöhe, da gibt es keine Ausreden mehr."

Bereits beim FCA rechnet sich Magath Chancen aus. "Ich denke, die Qualität ist nicht so hoch wie bei Union und deshalb sehe ich eine Partie, in der wir mitspielen können." Doch Augsburg hat in den jüngsten drei Partien mit zwei Siegen und einer guten Leistung trotz des 0:1 beim FC Bayern bewiesen, zu was es fähig ist. "Die Ergebnisse sprechen für sich", sagte Magath, doch auch wenn der FCA "Favorit ist, wollen wir nicht mit leeren Händen zurückkehren."

Magath setz auf "Hoffnungsträger" Plattenhardt und dessen Standards: "Ein ganz wesentlicher Faktor"

Immerhin kann Magath in der Fuggerstadt wieder mit Niklas Stark und Marvin Plattenhardt rechnen. Besonders auf Letzteren setzt Magath große Hoffnungen und erinnerte an den Sieg gegen Hoffenheim: "Wir haben alle drei Tore nach Standards durch ihn erzielt, somit ist er ein ganz wesentlicher Faktor." Plattenhardts Standards, lobte Magath, "sind außergewöhnlich gut, damit werden auch andere Abwehrreihen ihre Probleme haben." Magath gab Plattenhardt für Augsburg eine Einsatzgarantie: "Er ist der Hoffnungsträger."

Hoffnung setzt Magath auch auf einen Leistungssprung von Dedryck Boyata. Sein Statement, dass Hertha bis auf Kevin-Prince Boateng zu wenig Führungsspieler hat, sei besonders an den Belgier gerichtet gewesen: "In erster Linie ist unser Kapitän aufgerufen." Überlegungen, diesem die Binde wegzunehmen und ihm dadurch von einer Last zu befreien, hegt Magath nicht. "Boyata ist ein exzellenter Spieler, der dazu auch noch auf der richtigen Position spielt und deshalb für das Amt prädestiniert ist." Nur bisher, so Magath, präsentierte sich Boyata als "zu schüchtern" für einen Kapitän, der vorangehen und seine Mitspieler mitreißen soll. "Aber ich hoffe, dass er sich angesprochen fühlt."

Magath: "Wenn die Mannschaft die Unterstützung nicht bekommt, wird es schwer"

Und auch auf die Unterstützung der Fans hofft Magath und nannte als Beispiel den famosen 3:2-Sieg von Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend in der Europa League beim FC Barcelona. "Man hat auch gesehen, wie wichtig die Fans sind", sagte Magath über den Coup und appellierte an die eigenen Anhänger: "In unserer Situation brauchen wir die Unterstützung, es bringt doch nichts, den Spielern stattdessen in irgendeiner Art Vorwürfe zu machen. Wenn die Mannschaft die Unterstützung nicht bekommt, wird es schwer."