Magath als Beobachter, Fotheringham als Taktgeber

Es war laut und lebhaft beim ersten Training unter Herthas neuem Coach Felix Magath (68). Der Chef blieb allerdings überwiegend stiller Beobachter. Die Akzente setzte sein Co-Trainer Mark Fotheringham (38).

Immer wieder ertönte Fotheringhams Stimme am Dienstagvormittag bei der 90-minütigen Premieren-Einheit des neuen Trainer-Gespanns auf dem Schenckendorffplatz. Lob und Tadel wechselten sich ab, immer wieder brachte der Schotte bei den Spielformen taktische Korrekturen ("Bisschen breiter da!") und die Aufforderung zu mehr Intensität ("Lasst die Handbremse weg!") an.

Fotheringham, der im Sommer 2014 als Spieler von Notts County Magaths Ruf zum FC Fulham gefolgt war, ist kein neues Gesicht im deutschen Profi-Fußball. Tomas Oral diente er beim Karlsruher SC (Juli bis Dezember 2016) und - gleich zweimal - beim FC Ingolstadt (April bis Juni 2019 und März 2020 bis Juni 2021) als Assistent. Als Profi gab der aus der Jugend von Celtic Glasgow hervorgegangene defensive Mittelfeldspieler 2005/06 ein Gastspiel beim SC Freiburg, neun Zweitligaspiele verzeichnete er in jener Saison. In der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse, kam Fotheringham für Norwich City und Fulham auf insgesamt 71 Einsätze, in der schottischen Premiership für Dundee FC, Dundee United und Ross County auf 44 Spiele.

Anders als sein Chef Magath hat er als Profi eher eine Karriere im Verborgenen hingelegt. Jetzt ist er nicht nur der Taktgeber bei den Trainingseinheiten, sondern für den 68-jährigen Magath auch das Scharnier zur aktuellen Spielergeneration. Sein Assistent spreche "perfekt Deutsch", hatte Magath bei seiner Präsentation am Montag gesagt und dann mit Blick auf Fotheringhams schottischen Akzent gewitzelt: "Höchstens mit Englisch könnte es problematisch werden."

Bei den Passübungen, den Spielformen und während der Trinkpausen adressierte Fotheringham immer wieder klare Botschaften an die Profis. Mit Vladimir Darida thematisierte er mehrfach "die Besetzung der Zwischenräume", Dedryck Boyata und Peter Pekarik ermahnte er zu schnellerem Vertikalspiel. "Hier", sagte der Co-Trainer und zeigte aufs defensive Drittel, "brauche ich nicht sieben oder acht Pässe. Ihr müsst schneller in die gefährlichen Räume kommen."

Immer wieder machte Fotheringham selbst vor, was er wollte - während Magath, zumeist mit in die Jackentasche geschobenen Händen, das Treiben konzentriert beobachtete. 23 Feldspieler waren beim Aufgalopp des neuen Hertha-Hoffnungsträgers dabei, darunter die U-23-Akteure Christalino Atemona und Marten Winkler. Der bereits in Gladbach (0:2), dem letzten Spiel von Magath-Vorgänger Tayfun Korkut, ausgefallene Stevan Jovetic (muskuläre Beschwerden) drehte auf dem Platz seine Runden, auch Niklas Stark (muskuläre Probleme), Kelian Nsona (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Rune Jarstein (Aufbautraining nach Knie-OP) arbeiteten individuell.

Die Karten werden neu gemischt

Weite Teile des Trainings bestritt der in der Vorwoche muskulär angeschlagene Kevin-Prince Boateng. Er verschwand - nach einem Gespräch mit Magath - eine halbe Stunde vor den Kollegen in die Kabine. Zuvor hatte er wie auch alle anderen in kurzer Zeit registriert, worum es Magath und Fotheringham geht: Energie, Kommunikation, Genauigkeit.

Das abschließende 11-gegen-11-Spiel lieferte erste zarte Erkenntnisse, welchem Personal Magath womöglich vertraut. Im vermeintlichen A-Team stand mit Keeper Alexander Schwolow, Kapitän Dedryck Boyata, Suat Serdar und Marco Richter ein Quartett, das in Gladbach nicht der Startelf angehört hatte. Schwolow war von Korkut am vergangenen Wochenende nicht mal für den Spieltagskader nominiert worden. Im Tor stand zuletzt in drei Spielen in Folge Marcel Lotka, der bis vor wenigen Wochen in Herthas Torhüter-Hierarchie nur die Nummer 5 war. Klar ist schon nach dem ersten Trainingstag unter Magath: Einige Profis, die Korkut zuletzt degradierte, bekommen die Chance zur Rehabilitation. Die Karten werden neu gemischt, nicht nur im Tor.