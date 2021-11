"Maestra" Muguruza gewinnt als erste Spanierin die WTA Finals

"Ich habe mir bewiesen, dass ich die Beste sein kann": Garbine Muguruza hat erstmals die WTA Finals gewonnen.

Perfekter Abschluss einer Comeback-Saison: Garbine Muguruza in Guadalajara. Getty Images

Die 28-Jährige setzte sich im Finale in Guadalajara/Mexiko gegen die Estin Anett Kontaveit mit 6:3, 7:5 durch und ist die erste Spanierin überhaupt, die das WTA-Saisonfinale für sich entscheidet.

"Ich bin einfach nur glücklich, dass ich mir aufs Neue bewiesen habe, dass ich die Beste sein kann, die Maestra, wie man auf Spanisch sagt", kommentierte Muguruza ihren Triumph, mit dem sie das Jahr wohl als Nummer 3 der Welt beenden wird.

Für die ehemalige Weltranglistenerste, die 2016 die French Open und 2017 Wimbledon gewann, ist es der krönende Abschluss eines Comeback-Jahres. Nach drei Jahren jenseits der Top 10 hatte sie auch die Turniere in Dubai und Chicago gewonnen.



"Das bringt mich für nächstes Jahr in eine gute Position und gibt mir Energie", sagte sie: "Mein Team und ich haben hart gearbeitet, das zahlt sich aus. Und es zeigt, dass wir das Richtige tun."



Während ihre Finalgegnerin die am niedrigsten gesetzte Spielerin bei den diesjährigen WTA Finals war, war Muguruza als Setzlistenvierte ins Rennen gegangen.

