Märzrealität statt Maiträumerei: Rapp schweigt zum Aufstieg

Durch den 1:0-Sieg gegen Karlsruhe hat Holstein Kiel den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Über einen möglichen Bundesliga-Aufstieg verliert bei der KSV aber niemand ein Wort.

Ein Blick auf die Tabelle dürfte die pure Verlockung für die Kieler sein: Neun Spieltage vor Saisonende haben die zweitplatzierten Störche fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 3. Eine luxuriöse Ausgangslage für die restliche Spielzeit und das Rennen um den Aufstieg.

Von Aufstieg, Tabelle und Bundesliga will man in Kiel allerdings nichts wissen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verlor Trainer Marcel Rapp kein einziges Wort über das Aufstiegsrennen. Und Finn Porath wird auf der Kieler Website wie folgt zitiert: "Wir sollten nicht auf die Tabelle, sondern auf Elversberg schauen."

Rapp: "Die letzte halbe Stunde war nicht mehr so gut von uns"

Die Analyse blieb also rein sportlicher Natur. Akteure wie Porath blickten bereits voraus auf das nächste Spiel am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der SV Elversberg. Sein Trainer bezog sich auf die Partie, die die Kieler kurz zuvor für sich entscheiden konnten: den 1:0-Sieg gegen den Karlsruher SC.

Einem "kompakten Gegner, der sehr fleißig ist" sah sich Rapp gegenübergestellt. Und der Trainer führte aus: "Gegen einen fleißigen Gegner ist es nicht einfach, Räume zu finden." Vereinzelt fanden seine Kieler diese Räume schon in der erste Hälfte, vermehrt dann unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Ein abgefälschter Schuss von Lewis Holtby brachte nach einer knappen Stunde schließlich den siegbringenden Treffer.

Bis zum Ende drückte der KSC in der Folge auf den Ausgleich - Kiel konnte in dieser Phase kaum mehr für Entlastung sorgen. "Die letzte halbe Stunde war nicht mehr so gut von uns. Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir zu wenig Ballbesitz hatten", sagte Rapp und resümierte: "Mit Glück und Geschick haben die Jungs es gut verteidigt."

Pichler ist zurück - Rapp blickt auf Elversberg voraus

Inhaltlich habe ihm der Vortrag seiner Mannschaft besser gefallen als in der Vorwoche beim 2:2 gegen Hertha BSC, so Rapp. Positiv betonte der Trainer ebenfalls die Rückkehr von Benedikt Pichler nach langer Verletzungspause. Der Stürmer kam in der Schlussphase in die Partie. "Da geht es einen Schritt nach vorne", so Rapp.

"Voller Zuversicht" fahren Rapp und seine Mannschaft am kommenden Wochenende nach Elversberg, "wohlwissend dass da auch ein schwerer Gegner auf uns wartet". Mehr Aussichten in die Zukunft gab es am Samstag vonseiten Rapps nicht mehr. Elversberg statt Aufstiegsrennen. Märzrealität statt Maiträumerei.