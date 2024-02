Märtens verpasst Podium nur knapp - und hat dennoch Grund zur Freude

Nach Bronze über 400 Meter Freistil wollte Lukas Märtens auch auf der halben Distanz WM-Edelmetall. Das misslang.

Platz vier und Olympia-Quali in der Tasche: Lukas Märtens. IMAGO/Laci Perenyi

Lukas Märtens hat bei der Schwimm-WM in Katar seine zweite Medaille knapp verpasst. Über 200 Meter Freistil wurde der 22-Jährige am Dienstag in 1:45,33 Minuten Vierter. Zum Drittplatzierten Luke Hobson aus den USA fehlten dem Magdeburger sieben Hundertstelsekunden. Weltmeister wurde der Südkoreaner Hwang Sunwoo, der nach 1:44,75 Minuten anschlug. Silber holte der Litauer Danas Rapsys.

Rafael Miroslaw als zweiter DSV-Starter in diesem Finale belegte Platz fünf. Mit dem vierten Platz schaffte Märtens die direkte Olympia-Qualifikation auf dieser Distanz.