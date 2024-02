Lukas Märtens und Rafael Miroslaw greifen bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha am Dienstag nach einer Medaille über 200 Meter Freistil.

Die beiden DSV-Athleten qualifizierten sich am Montagabend relativ sicher für den Endlauf. Märtens belegte Rang drei, Miroslaw wurde Sechster. Als Schnellster zog der Litauer Danas Rapsys ins Finale ein.

Rückenspezialist Ole Braunschweig schaffte dagegen den Einzug ins Finale über 100 Meter am Dienstag nicht. Im Halbfinale schlug er in seinem Lauf nach 53,89 Sekunden als Fünfter an. Es war jedoch nur die elftbeste Zeit aller Halbfinalisten, womit der Traum vom Finale der besten Acht platzte.