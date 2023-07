Märtens über 800 Meter Freistil nur Fünfter - aber mit deutschem Rekord

Als Mitfavorit war Lukas Märtens ins 800-Meter-Freistil-Rennen gegangen, nach seiner Bronzemedaille über 400 Meter am Sonntag reichte es diesmal jedoch nicht fürs Treppchen. Mit seiner Zeit sorgte er dennoch für einen neuen deutschen Rekord.

Lukas Märtens ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka über 800 Meter Freistil auf Platz fünf geschwommen. Zum Bronzerang des Amerikaners Bobby Finke fehlten dem 21 Jahre alten Magdeburger am Mittwoch 19 Hundertstelsekunden. Seine 7:39,48 Minuten bedeuten dennoch deutschen Rekord. Er war 15 Hundertstelsekunden schneller als Florian Wellbrock.

"Ich bin schon sehr froh mit der Zeit. Aber ich wäre gerne mit der Medaille hier rausgegangen. Mal sehen, ob sich noch eine Chance bietet", sagte der Magdeburger im ZDF. Märtens lag über die 800 m bis zur letzten Wende auf Medaillenkurs, musste dann die Konkurrenz aber ziehen lassen. Er habe taktisch "alles richtig gemacht, ich musste von vorne gehen. Es war meine einzige Chance. Wir müssen nur noch dran arbeiten, dass ich das hinten durchbekomme."

Weltmeister wurde der Tunesier Ahmed Hafnaoui (7:37,00) vor Samuel Short (Australien/7:37,76). Wellbrock, vor einem Jahr bei den Titelkämpfen in Budapest noch WM-Zweiter auf dieser Distanz, hatte das Finale überraschend verpasst. Märtens war als Weltranglisten-Dritter als Mitfavorit angetreten, nachdem er zuvor am Sonntag mit Bronze über 400 Meter Freistil für die bislang einzige Medaille des deutschen Beckenteams gesorgt hatte.

Matzerath über 50 Meter auf Platz sechs

Lucas Matzerath hat auch in seinem zweiten Finale eine Medaille verpasst. Über 50 Meter Brust kam der Frankfurter am Mittwoch auf Platz sechs. Mit 26,94 Sekunden blieb er 15 Hundertstelsekunden hinter dem dritten Platz, den der Chinese Sun Jiasjun erschwamm. Weltmeister wurde dessen Landsmann Qin Haiyang in 26,29 Sekunden vor Nic Fink aus den USA (26,59). Mit dem deutschen Rekord von 26,79 Sekunden, den der Potsdamer Melvin Imoudu erst bei den deutschen Meisterschaften vor gut zwei Wochen aufgestellt hatte, wäre Matzerath Dritter geworden.

Ergebnisse 800 Meter Freistil:

1. Ahmed Hafnaoui (Tunesien) 7:37,00 Min.; 2. Samuel Jack Short (Australien) 7:37,76; 3. Robert Finke (USA) 7:38,67; 4. Daniel Wiffen (Irland) 7:39,19; 5. Lukas Märtens (Magdeburg) 7:39,48; 6. Mychailo Romantschuk (Ukraine) 7:43,08; 7. Guilherme Pereira da Costa (Brasilien) 7:47,26; 8. Gregorio Paltrinieri (Italien) 7:53,68; 9. Florian Wellbrock (Magdeburg) 7:45,87 (Vorläufe); 10. Marwan Elkamash (Ägypten) 7:46,55

Ergebnisse 50 Meter Brust:

1. Qin Haiyang (China) 26,29 Sek.; 2. Nicolas Fink (USA) 26,59; 3. Sun Jiajun (China) 26,79; 4. Sam Williamson (Australien) 26,82; 5. Nicolo Martinenghi (Italien) 26,84; 6. Lucas Matzerath (Frankfurt/M.) 26,94; 7. Joao Gomes Jr. (Brasilien) 26,97; 8. Peter John Stevens (Slowenien) 27,08; 9. Simone Cerasuolo (Italien) 27,07 (Halbfinale); 10. Caspar Corbeau (Niederlande) 27,21