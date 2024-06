Männliche U18 zur EM-Vorbereitung bei Nations Cup in Lübeck

Vom 27. bis zum 30. Juni finden in Lübeck die Handball Days statt. Im Rahmen des Jungendhandball-Rasenturniers, zu welchem 420 Mannschaften gemeldet wurden, findet in der benachbarten Bundesliga-Hansehalle der Nations Cup statt. Für die männliche U18-Auswahl sind es einige der letzten wichtigen Tests vor der im August anstehenden Europameisterschaft.

Auf der Zielgeraden in Richtung Europameisterschaft absolviert die deutsche U18-Nationalmannschaft vom 24. bis 30. Juni erst einen zweitägigen Lehrgang und nimmt anschließend am Nations Cup in Lübeck teil. Dort testet das Team gegen die Färinger und die Niederlande. Bei der EM könnte es ein Wiedersehen mit dem Team der Färöer Inseln geben, weshalb auf diese Partie ein besonderes Augenmerk gelegt wird.

Für die Mannschaft ist es das zweite Treffen in diesem Jahr, im Februar trainierte die Auswahl drei Tage lang in der Sportschule Frankfurt. Vom 07. bis zum 18. August steht in Montenegro die Europameisterschaft auf dem Programm. Zuvor steht vom 26. bis 31. Juli noch ein finaler EM-Vorbereitungslehrgang an.

kli

Spielplan der männlichen U18 beim Nations Cup

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Do., 27.06. 20.30 Uhr Färöer Inseln MTV Lübeck Fr., 28.06. 18.30 Uhr Färöer Inseln Deutschland Sa., 29.06. 18.30 Uhr Niederlande Deutschland So., 30.06. 12.00 Uhr Färöer Inseln Niederlande

Der Kader der männlichen U18-Auswahl für den Nations Cup