Männliche Referees bei den Frauen? Der DFB sollte auf die Klubs hören

Nicht erst seit dem Vorstoß des 1. FC Nürnberg läuft eine Diskussion über die Qualität der Schiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga. Der DFB sollte nun reagieren und männliche Unparteiische möglichst bald einbinden. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Paul Bartmuß.

Die Art und Weise der Pressemitteilung des 1. FC Nürnberg am Montagabend überraschte. Der Inhalt allerdings nicht: Die Frauen-Bundesliga hat ein Schiedsrichterinnen-Problem, das steht nicht erst seit dem vergangenen Wochenende fest.

Da hatten die stark abstiegsgefährdeten Fränkinnen im Spiel gegen Werder Bremen (0:4) einen Handelfmeter gegen sich hinnehmen müssen, obwohl Lara Schmidt den Ball ins Gesicht bekommen und die Arme angelegt hatte.

Weitere klare Fehlentscheidungen gab es bei den Partien der Top-Teams München und Wolfsburg: Weder Pernille Harder gegen Freiburg noch Alexandra Popp in Leverkusen erhielt einen Strafstoß, der jeweils fällig gewesen wäre. Einen VAR gibt es in der Frauen-Bundesliga bislang nicht.

Baitinger blieb im kicker-Interview vage

Schon Ende Dezember hatten Bianca Rech, Sportliche Leiterin der FCB-Frauen, und Ralf Kellermann, Sport-Geschäftsführer der Wölfinnen, im kicker-Interview offensiv dafür geworben, die Tore für männliche Schiedsrichter zu öffnen: "Wir würden uns wünschen, dass der DFB dieses Thema stärker priorisiert", hatte Rech gesagt. "Wir sind die einzige Top-Nation in Europa, die es sich leistet, die Schiedsrichterinnen-Teams nicht mit Männern aufzufüllen", meinte Kellermann.

Beide Funktionäre haben recht, und auch dem DFB ist das Problem längst bekannt. Von einem "komplexeren Thema, welches sich nicht ganz leicht beantworten lässt", sprach Christine Baitinger, die Sportliche Leiterin der Schiedsrichterinnen beim DFB, Mitte Dezember vage im kicker. Voraussetzung müsse sein, dass männliche Schiedsrichter Teil der Frauen-Bundesliga seien. Dann sei der DFB "grundsätzlich offen dafür".

Die besten Schiedsrichterinnen werden oft bei den Männern gebraucht

Baitinger gab "zweifelsohne einige Fehlentscheidungen in dieser Saison" zu. Worauf also warten? Auch wenn die Nürnberger eine "kurzfristige, akute Lösung" fordern: Mitten in der laufenden Saison wäre ein Kurswechsel kaum machbar. Im Sommer aber muss der DFB handeln.

Dass es in Deutschland sowohl an Qualität als auch Quantität bei den Schiedsrichterinnen mangelt, zeigte die WM 2023: Keine deutsche Schiedsrichterin war damals dabei - nur Assistentin Katrin Rafalski. Dazu kommt national: Einige der besten Schiedsrichterinnen fallen regelmäßig weg, weil sie am Wochenende zeitgleich in den Männerligen eingesetzt werden.

Bis eine neue Generation ausgebildet ist, sollte der DFB auf die Klubs hören. Ehe er die 12er-Liga verfrüht um Klubs erweitert oder andere Punkte vorantreibt, muss zunächst die Qualität im Spiel stimmen. Die der Spielerinnen - aber eben auch die der Unparteiischen.